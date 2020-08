Agricoltura, Barile: “Necessarie innovazione e tutela dei lavoratori”

“La Toscana è ammirata nel mondo per la sua bellezze naturali che ne fanno ambita meta turistica“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Flavio Barile, candidato alle prossime elezioni regionali per Toscana a Sinistra.

“Ruolo determinante nella gestione del paesaggio è il settore agricolo, che, tra innumerevoli difficoltà, ha saputo, nel tempo, reagire alla crisi del reddito senza stravolgere l’ambiente circostante, tutelando e valorizzando le unicità delle produzioni – continua Barile -. L’agricoltura, pur rappresentando una potenziale fonte di nuova occupazione, necessita di rinnovate attenzioni per fronteggiare le difficili sfide dei mercati e dei cambiamenti climatici che incidono sulle produzioni. Un sistema più snello, funzionale e attento di attivazione ed erogazione dei fondi comunitari dedicati è necessario per stimolare investimenti e offrire sostegno alle aziende, in special modo devono essere sostenuti i progetti di conversione verso sistemi produttivi sostenibili e che tutelano le biodiversità. L’indirizzo verso forme produttive innovative e sempre più rispettose dell’ambiente è la sfida che ci attende nei prossimi anni, tutelare il territorio e valorizzarne le caratteristiche”.

“Gli ennesimi recenti incidenti che allungano la lista delle vittime sul lavoro avvenuti nella nostra provincia, così come i report del consorzio Lam.Ma circa i pericoli da caldo per i lavoratori che operano in spazi aperti, confermano quanto ancora è necessario lavorare per migliorare la sicurezza e le condizioni dei luoghi di lavoro – termina Barile -. Un fermo contrasto a tutte le forme di sfruttamento e di caporalato, spesso mascherato o camuffato, sono necessari per contenere la mala agricoltura e per consentire l’affermazione e lo sviluppo di aziende sane, produttive e perfettamente integrate sul territorio”.