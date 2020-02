Viale Mascagni: un flash mob per dire ‘No’ al taglio dei pini

“La natura è bellezza e gli alberi che vivono in città sono un piccolo frammento di natura vicino alle nostre case“.

A dichiararlo è Anna Bardelli, guida turistica.

“Gli alberi producono ossigeno, consumano anidride carbonica, assorbono gli inquinanti e sono importantissimi per contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici – spiega Anna Bardelli -. Sono i custodi del nostro benessere e sono anche simboli potenti della vita del cosmo, rappresentandone il continuo nascere e rinascere“.

“Domenica 2 febbraio iniziativa pubblica per gli alberi di viale Mascagni e contro il provvedimento di taglio – termina Anna Bardelli -. Il ritrovo è alle ore 10.30 sul viale, all’altezza di piazza della Libertà, per una performance che intende coinvolgere e sensibilizzare alla salvaguardia degli alberi della città, specie se ancora giovani, stabili e sani come quelli di via Mascagni. Vi aspettiamo“.