“La mafia uccide, ma il silenzio pure”: un flash mob per commemorare Peppino Impastato

Lunedì 9 maggio, alle 19, al parco Peppino Impastato, in via Canada, a Grosseto, si terrà un flashmob promosso da “Agende rosse. Gruppo Peppino Impastato”, per commemorare la figura di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978.

“Dal 2014 esiste nella città di Grosseto un luogo della memoria dedicato al giornalista siciliano, una delle menti più lucide del Novecento che tentò di mettere in evidenza la profonda compenetrazione tra mafia e politica, che soffocava la possibilità di una vita dignitosa e onesta – si legge in una nota degli organizzatori –. Peppino Impastato ha dedicato la sua vita alla scrittura di denuncia e d’inchiesta su tematiche sociali e politiche, attraverso la testimonianza di precari, braccianti, pescatori, contadini, donne, disoccupati ed edili sfruttati. E sono tematiche da affrontare ancora oggi nel nostro territorio, come dimostra, ad esempio, la recentissima inchiesta della Guardia di Finanza di Piombino che ha messo in luce le condizioni di sfruttamento dei braccianti agricoli nella Maremma tra Grosseto e Livorno”.

“Molti grossetani sentono la necessità di ricordare le azioni e il coraggio di Peppino, che sono per tutti uno stimolo per costruire una società all’insegna del rispetto dei diritti umani – termina il comunicato –. E in questa occasione si vuole evidenziare anche la determinazione della madre di Impastato, Felicia, nel portare avanti la lotta contro i crimini della malavita”.