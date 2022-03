“Stop alla guerra”: flash mob degli studenti allo stadio comunale

“Diamo alla pace una possibilità” è la risposta corale che i ragazzi delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dell”Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” hanno dato, esprimendo così il loro rifiuto della guerra e colorando la scuola con il colori della pace.

Hanno espresso il loro no alla guerra con modalità diverse: attraverso conversazioni in classe, letture, riflessioni guidate, disegni, produzione di cartelloni e materiali vari, tutti inneggianti alla pace riconosciuta come bene inestimabile.

Una delle iniziative della scuola primaria di Massa Marittima è un flash mob a cui seguiranno letture, poesie e pensieri, organizzato allo stadio comunale “Elmi” di Massa Marittima martedì 22 marzo, alle 10.

“Proseguono nella nostra città le iniziative per la pace promosse dagli studenti – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla cultura e alla pubblica istruzione -. Il flash mob per la pace è aperto a tutti coloro che desiderino unirsi ai bambini per manifestare. Anche il Comune sarà presente all’iniziativa per la quale abbiamo messo a disposizione lo stadio comunale“.