Giornata mondiale contro il bullismo: flash mob degli studenti al velodromo

Martedì 7 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo, i ragazzi delle scuole si ritroveranno nella mattinata nel parco cittadino di via Giotto, a Grosseto, per un grande evento, a partire dalle 10, che culminerà con un flash mob alle 11. All’evento parteciperanno 660 bambini e giovani del capoluogo e dell’istituto comprensivo di Paganico. In contemporanea, nelle piazze e nelle scuole dei comuni grossetani ci saranno altri flash mob realizzati dagli studenti di tutta la provincia.

L’evento è organizzato dalla rete BullOut, della quale fanno parte gli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto e di cui è capofila il Polo “L. Bianciardi”; una rete che ha lo scopo di lavorare insieme per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

I referenti del bullismo e del cyberbullismo delle 34 scuole aderenti alla rete BullOut hanno dato vita a questo progetto, “La tua vita non è un hashtag: utilizziamo la rete in modo consapevole!”, che ha coinvolto alcune classi, individuate nei vari istituti, tra le quarte e le quinte della primaria, la prima, seconda e terza delle scuole medie, e le seconde e terze degli istituti superiori; il Polo Bianciardi ha aderito con le classi seconda e terza dell’indirizzo Servizi commerciali Web Community.

Il progetto è stato strutturato come un lavoro a staffetta che ha coinvolto più ordini di scuole. Utilizzando gli strumenti informatici e le app, gli istituti superiori si sono interfacciati con la secondaria di primo grado e queste con la primaria, così da creare un filo diretto ed una vera e propria rete. L’uso delle tecnologie, calibrato secondo l’età degli alunni e il lavoro da realizzare, è stato l’elemento di unione di tutte le attività. Il progetto prevede anche delle mostre curate dalle scuole partecipanti, nella settimana precedente ed in quella successiva all’evento, con i lavori realizzati dai ragazzi.

Inoltre, tutti i prodotti realizzati, disegni, video, elaborati scritti, saranno pubblicati sul sito del Polo Bianciardi in uno spazio dedicato.

La metodologia utilizzata promuove l’ascolto, la partecipazione, la comunicazione attiva dei ragazzi e la riflessione come strumenti di prevenzione, in un contesto attento ad una corretta informazione su diritti, responsabilità e norme giuridiche. Si tratta di un progetto che mette al centro dell’apprendimento i ragazzi e che mira al coinvolgimento di quasi tutti i membri della comunità scolastica. Un progetto di tale dimensione non è stato mai realizzato nella nostra provincia.

Ogni ordine di scuole si è occupato di un lavoro preciso: gli studenti della primaria hanno lavorato a slogan, disegni, loghi e frasi, che sono stati stampati sulle magliette; i ragazzi delle scuole medie hanno realizzato un vademecum sui comportamenti da tenere in rete e dei video, mentre gli studenti delle superiori hanno creato e-book, video e presentazioni.

Nei mesi scorsi, quindi, gli istituti scolastici hanno realizzato attività a diversi livelli, partendo da un percorso formativo per arrivare a quella che la Rete di scuole della provincia di Grosseto, che presenta il progetto, ha individuato come la “Settimana della prevenzione al cyberbullismo ed alla sicurezza in rete” (dal 30 gennaio al 6 febbraio 2023) e che culminerà proprio nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il 7 febbraio, con un grande flash mob che si terrà al velodromo di via Giotto, a Grosseto. L’iniziativa vedrà protagonisti tutti gli studenti, le famiglie ed i docenti coinvolti nel progetto ed i ragazzi indosseranno le magliette personalizzate da slogan creati dagli alunni della scuola primaria. L’iniziativa proseguirà per tutto il mese di febbraio 2023 con il questionario finale e feed back delle attività.

Il programma

Ore 9:00-9:30: ritrovo di tutte le scuole partecipanti al flash mob nel parco di via Giotto, a Grosseto;

Ore 9:30 -9:50: sistemazione degli studenti per la composizione della frase umana;

Ore 10-10:30: arrivo delle autorità e presentazione delle stesse;

Ore 10:35-10:45: inizio dell’evento con la composizione della frase umana da parte dei ragazzi delle scuole;

Ore 11:00: flash mob;

Ore 11:10 – 12:15: spazio alle scuole, gli alunni saranno chiamati a dare il loro contributo;

Ore 12:15-12:30: saluti e ringraziamenti finali.