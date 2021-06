“Un’onda tricolore contro le mafie”: flash-mob di Fratelli d’Italia sul lungomare

“Scendiamo ancora una volta in campo per far sentire la nostra voce, le nostre idee, le nostre proposte, per contrastare le mafie di tutti i generi“: questo è quanto affermano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale, Bruno Ceccherini, responsabile provinciale, Alessandro Gandolfi, del dipartimento sicurezza e legalità, e Alessandra Lazzeretti, del dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia Grosseto, annunciando il flash-mob del partito della Meloni, che si terrà sabato 19 giugno, alle 18.00, sul lungomare Leopoldo II di Lorena a Marina di Grosseto.

“Fratelli d’Italia da sempre si batte contro l’illegalità e le mafie, quali esse siano – commentano Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini –. Con i nostri parlamentari e la nostra leader Giorgia Meloni stiamo portando avanti delle proposte come quella del mantenimento dell’ergastolo ostativo e contro la liberazione condizionale dei condannati per reati di stampo mafioso. Ma anche altre nostre proposte, come quella di istituire uno sportello antiusura in ogni provincia“.

“Il fenomeno che riguarda tutta la criminalità organizzata è sempre più ampio ed è in forte espansione – dicono Alessandra Lazzeretti e Alessandro Gandolfi –. La mafia non va intesa solo come fenomeno tutto italiano, in quanto nel nostro territorio si sono radicate anche quella cinese e quella nigeriana”.

“L’impegno e il sacrificio umano di tantissimi servitori dello Stato vanno difesi e non possono essere vanificati e cancellato abolendo l’ergastolo ostativo come vorrebbero le forze di sinistra. Quelli che pensano che la lotta contro le mafie, quali esse siano, sia stata vinta si sbagliano di grosso. Le minacce e le infiltrazioni mafiose sono più che mai vive e presenti. Per questo motivo servono delle istituzioni forti e non segnali di debolezza da parte dello Stato“, concludono Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini.