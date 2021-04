Fit Cisl: Richard Scarlatti è il nuovo segretario

È Richard Scarlatti il nuovo segretario della Fit Cisl di Grosseto.

Si è tenuta oggi, infatti, la riunione del direttivo che ha individuato in Scarlatti il nuovo responsabile che succederà ad Angelo Cino. Con lui è stata eletta anche Antonella Ceccacci, che sarà il nuovo vice segretario e che farà parte del consiglio insieme ad Elena Paolella, Lucia Tarantino, Andrea Naldi e Mattia Camerata.

“Ci tengo a ringraziare Angelo Cino – ha dichiarato Richard Scarlatti – per l’ottimo lavoro fatto e per il grandissimo impegno dimostrato. Il nostro obiettivo è proseguire sulla strada intrapresa in questi anni e impegnarci per risolvere una serie di difficoltà che oggi si registrano in tutto il settore dei trasporti, dalle logistica al trasporto su ferro e gomma, per arrivare al trasporto pubblico locale e alla doverosa attenzione all’ambiente. Non vedo l’ora di dare il mio contributo e di migliorare le mie competenze per dare risposte ai lavoratori della categoria”.