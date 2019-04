Fisco: le entrate dal gioco d’azzardo

La storia del gioco d’azzardo in Italia è abbastanza recente; da un lato i diversi governi hanno cercato di regolamentare un settore che prima era prevalentemente in mano alla criminalità organizzata, cercando di stanare lo scoperto che stava raggiungendo quote elevatissime. Dall’altro lato le norme sono anche volte a circoscrivere il fenomeno, evitando il dilagare di possibilità di vario genere. Detto questo, il fisco guadagna dal gioco d’azzardo, e in modo cospicuo. Solo nel 2018 stiamo parlando di oltre 9 miliardi di entrate, cifre destinate a salire o a scendere lo sapremo solo nei prossimi mesi.

L’atteggiamento del Governo

Se nel 2018 il fisco ha potuto ottenere dal gioco d’azzardo in Italia oltre 9 miliardi di euro, non è detto che questa cifra diminuisca nel 2019. Sono infatti state varate nuove norme molto restrittive, che hanno portato alla diminuzione delle cosiddette “macchinette” su tutto il territorio nazionale, dall’altro le medesime norme hanno aumentato il gettito percentuale. Inoltre si deve sempre considerare che le licenze per l’attivazione di siti internet in cui è possibile puntare sono in costante aumento, anche se regolamentate in modo restrittivo. I risultati di questa politica si faranno sicuramente sentire, ma non è possibile comprendere sin da ora quali saranno a lungo termine.

I giochi preferiti dagli italiani

Il settore del gioco d’azzardo è in costante crescita nel corso degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il mondo del gioco online. Gli appassionati da sempre hanno mostrato di apprezzare soprattutto le slot machine, ma molti si stanno spostando da quelle fisiche alle versioni virtuali, disponibili in rete. Appare chiaro che invece di sfruttare le medesime “macchinette” disponibili presso l’attività commerciale vicino a casa, è molto più divertente approfittare delle proposte online, che variano di giorno in giorno. L’offerta comprende infatti giochi in costante sviluppo, come ad esempio book of dead slot e altri titoli correlati ai successi del momento.

Come giocano gli italiani

Come abbiamo detto, ancora oggi una elevata percentuale dei giocatori del nostro Paese predilige i giochi fisici, quelli disponibili sul territorio. L’ambito è però molto ampio, perché si va dalle slot machine fino alle lotterie istantanee o al tradizionale gioco del lotto. Sta comunque prendendo sempre più piede il gioco online, sui siti dedicati, questo anche grazie alla sempre maggior diffusione della possibilità di connettersi alla rete tramite lo smartphone. Molti giocatori infatti approfittano delle app da utilizzare tramite connessione mobile, molto più immediate e semplici rispetto a qualsiasi altro modalità di gioco. Anche in questo ambito comunque si tratta di applicazioni e di siti strettamente regolamentati dallo Stato; per attivare un nuovo sito è necessario attendere che siano disponibili le apposite licenze, offerte periodicamente dall’ADM. L’agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre si occupa anche di controllare e verificare i siti che propongono questo tipo di giochi, per evitare che raggirino i propri clienti. Quando si accede a un sito con la certificazione dell’ADM si ha quindi la certezza che si tratta di un sito autorizzato, che veramente paga per le vincite.