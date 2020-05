Turismo, la Fisascat Cisl: “Situazione preoccupante, servono strategie”

“Siamo davvero preoccupati per la tenuta delle aziende a vocazione turistica e per i livelli occupazionali“.

La Fisascat Cisl di Grosseto sottolinea l’importanza che il turismo ha per la provincia e la consapevolezza che è sicuramente uno dei settori più colpiti dagli esiti della pandemia e che tarderà a ripartire.

“E’ il momento – dichiara Katiuscia Biliotti – di ragionare sui nuovi modelli di aggregazione, sul loro impatto economico e sui posti di lavoro. Come organizzazione sindacale abbiamo la responsabilità di salvaguardare salute e sicurezza insieme alla ripresa economica“.

“In questo momento – aggiunge Biliotti –, alcuni lavoratori del comparto stanno percependo ammortizzatori sociali, ma altrettanti, quelli definiti stagionali, non hanno ammortizzatori, non hanno prospettive di lavoro e attendono il bonus di 600 euro che per tanti ancora deve arrivare“.

La Fisascat Cisl valuta favorevolmente le misure varate dal Governo, ma non sono sufficienti: “Diciamo ‘basta’ all’assistenzialismo. Deve, al contrario, essere rafforzata la struttura degli ammortizzatori sociali anche per questi lavoratori, salvaguardando la stagionalità e le loro professionalità, puntando su politiche attive di formazione e riqualificazione del settore. Come parti sociali dobbiamo essere pronte a ragionare sulla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali puntando anche sulla buona contrattazione che sicuramente può essere migliorata attraverso la bilateralità. E ancora investire sulla formazione professionale, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per il bene del lavoratore e dell’impresa, ma anche a tutela dell’utente dell’offerta turistica”.

“Siamo pronti – dice Biliotti – a dare il nostro contributo e invitiamo le associazioni datoriali a dare il via a comitati attraverso gli organismi paritetici territoriali, per accompagnare le imprese e i loro dipendenti, per iniziare a redigere protocolli sulla sicurezza”.

Infine, un appello va anche agli operatori del settore turistico: “Un elemento fondamentale del comparto è la fiducia da parte della clientela, che si basa anche sul rispetto delle regole. Per questo – conclude Biliotti – ci rivolgiamo a tutte le aziende perché non eludano le regole cercando così di recuperare denaro: in questo modo darebbero vita a una concorrenza sleale tra le aziende che danneggerebbe tutto il settore“.