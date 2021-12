First Cisl: Loredana Marletta confermata segretaria generale

Loredana Marletta è stata riconfermata segretaria generale della First Cisl Grosseto, la sigla sindacale che riunisce le categorie dei bancari, degli assicurativi, della riscossione e delle authority. Al suo fianco, ancora una volta, Massimo Pogorelli e Claudio Coppini, che faranno parte della segreteria. Presente al congresso anche Stefano Bellandi, segretario generale regionale della First Cisl Toscana.

I delegati presenti al congresso si sono confrontati sulle principali tematiche di settore allo scopo di delineare le linee generali delle attività sindacali per i prossimi quattro anni. I lavori congressuali, presieduti da Massimo Ussia, si sono svolti in un clima di grande unità e condivisione, confermando lo stile di lavoro ormai consolidato che sa coniugare in un forte spirito di squadra i dirigenti sindacali.

“Il congresso ha rappresentato per la First Cisl – ha spiegato Loredana Marletta, segretaria generale della First Cisl – un grande traguardo. Una dirigenza competente, capace di esprimere vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori in un territorio piccolo, ma grande, capace di esprimere quelle emozioni che portano a sentirsi vicini alle esigenze delle iscritte e degli iscritti e viatico per una fase congressuale davvero importante. Sono certa che con le altre organizzazioni di categoria in provincia di Grosseto sapremo costruire insieme percorsi determinanti per la tutela di tutti lavoratori. Desidero ringraziare ancora il direttivo ed il congresso per avere espresso nei confronti miei e del gruppo dirigente di First Cisl Grosseto riconoscimenti di stima”.

Nel corso del congresso sono state anche definite le linee guida dell’attività di First Cisl Grosseto, che saranno sintetizzate e presentate in una mozione.