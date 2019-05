Dionisi: “Costituisco un nuovo gruppo consiliare, rispetterò il programma della lista”

“Poche ore fa ho comunicato al sindaco del Comune di Manciano la mia decisione di costituire un nuovo gruppo consiliare, il cui motto è ‘Fiorenzo con i cittadini per i cittadini’“.

A dichiararlo è Fiorenzo Dionisi, consigliere comunale di Manciano.

“La mia scelta è maturata nel corso di questi sei mesi in cui ho espletato il mio mandato nel ruolo di consigliere, tempo durante il quale ho avuto modo di verificare, progressivamente, quanto l’agire del gruppo di maggioranza rendesse impossibile un serio confronto e quindi una reale condivisione di idee, relative alle scelte politico-amministrative del territorio – spiega Dionisi -. Del resto l’intenzione della maggioranza, non certo inclusiva nei miei confronti, è stata di fatto sancita dal comunicato inviato la scorsa settimana alla stampa e presente nel sito del Comune, il cui titolo recita ‘Dionisi fuori dalla Maggioranza’. In esso infatti sono state esplicitate motivazioni, finalizzate a giustificare la mia estraneità dal gruppo, da me puntualmente e ampiamente confutate, sia sui social che a mezzo stampa, in quanto totalmente prive di ogni fondamento”.

“Ribadisco che, anche in questa ‘nuova veste’, ho intenzione di svolgere questo servizio, mantenendo fede al mandato ricevuto dai cittadini – termina Dionisi -. Pertanto il mio impegno sarà quello di rispondere ai bisogni del nostro territorio, mediante proposte, rivolte alla Giunta, coerenti con il programma con il quale la lista, di cui ho fatto parte fino ad oggi, si è presentata agli elettori“.