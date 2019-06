Saturnia, Dionisi: “Necessario riqualificare e illuminare le mura storiche”

“Ieri sera, per un’ora e mezza le antiche mura di Saturnia sono diventate le possenti mura di Troia e gli spiriti di Greci e Troiani, grazie al Teatro Studio di Grosseto, hanno animato il prato a ridosso di Porta fiorentina“.

A dichiararlo è Fiorenzo Dionisi, consigliere di opposizione nel Consiglio comunale di Manciano.

“Sono trascorsi tre anni che, grazie al consenso dei cittadini, svolgo il ruolo di amministratore nel nostro Comune, prima con l’assessore alla cultura Giulio Detti e poi con Sergio Pietretti – continua Dionisi -. Entrambi, nella loro naturale diversità, sono stati ottimi collaboratori e con loro abbiamo sempre concordato che la frazione di Saturnia doveva diventare il polo storico/culturale del Comune. Con lo sbocco del patto di stabilità che permette di utilizzare tutto l’avanzo di amministrazione del rendiconto 2018, abbiamo la disponibilità finanziaria per iniziare questa opera di riqualificazione delle nostre mura storiche“.

“In primis, bisogna rendere visibili i vari tratti, attualmente nascosti ma significativi. Scopriremo anche reperti non conosciuti; così mi riferisce un nostro concittadino, appassionato ed esperto in materia. In secondo luogo si deve iniziare a realizzare un impianto di illuminazione per una efficace attrattiva turistica – sottolinea Dionisi -. In merito a questo avevo con forza sollecitato la nuova Giunta ad impegnare subito 100mila euro per dare inizio a questa meravigliosa opera di recupero storico. Al 20 giugno non c’è alcuna variazione di bilancio che attesti questo impegno. Ricordo al sindaco che sono passati circa 60 giorni dall’approvazione del rendiconto 2018. Inoltre, se saremo ammessi al cando collegato possiamo raddoppiare le risorse economiche da investire. Per il sottoscritto consigliere del nuovo gruppo, denominato ‘Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini’, sarà la priorità, per i prossimi tre anni del mio mandato, per la frazione di Saturnia. Vorrei vedere le nostre mura storiche riqualificate ed illuminate“.

“Vi chiedo, carissimi miei concittadini di sostenermi in questo impegno e, suggerisco di far nascere una ‘Associazione indipendente e qualificata’, per seguire tutto il percorso. Conosco persone che hanno le giuste professionalità e tanta passione. Naturalmente tutte le prestazioni d’opera saranno a costo zero. Io sarò a vostra disposizione in ogni momento – termina Dionisi -. Sono, per natura, un ottimista e pertanto credo che questa sia la volta buona“.