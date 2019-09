Cascate del mulino, Dionisi: “Un incontro per parlare dei progetti nell’area”

“Riprendo una riflessione, dal sottoscritto, già in parte, espressa sui social e in alcuni interventi pubblici, sulla gestione delle Cascate del mulino, per formulare una proposta più compiuta“.

A dichiararlo è Fiorenzo Dionisi, consigliere comunale di Manciano, in un comunicato rivolto al sindaco Morini e agli altri consiglieri comunali.

“Non passa giorno che nelle riviste specializzate non siano presenti articoli sulle nostre meravigliose Cascate del mulino – continua la nota -. Di seguito due brevi sintesi, estrapolate da alcuni articoli, pubblicati in periodici specializzati che ben rappresentano la loro importanza sia dal punto di vista turistico/ambientale che storico e che, a mio parere, meriterebbero di essere inserite tra i ‘siti’ da preservare.

1) ‘Se si decide di visitare la Toscana con la famiglia non si può non passare ad ammirare uno spettacolo della natura in provincia di Grosseto: le Cascate del mulino. Area a ridosso di un vecchio molino chiuso e con le cascatelle e le varie vasche che si sono create, sono sempre affollate anche nella stagione fredda. Il panorama intorno è bellissimo, circondate dalla splendida campagna maremmana che fa da cornice a questo splendido quadro’.

2) ‘Il suo nome è legato indissolubilmente alla leggenda che avvolge le sue antiche origini. Saturno, tiranno detronizzato dall’Olimpo dal suo stesso figlio, finì per vagabondare secondo la mitologia greco-romana per tutta la penisola italica, prima di fermarsi nella selvaggia ma bellissima Maremma'”.

“Ricordo che in data 30.10.2018 la ‘nuova Giunta’ ha deliberato un impegno di 100mila euro, per ‘l’acquisto terreno per realizzare parcheggio loc. Gorello’, al fine di regolamentare il flusso di turisti nel suddetto sito – spiega Dionisi -. A oggi nessun ‘progetto di massima’ è stato portato a conoscenza del Consiglio comunale, atto fondamentale per procedere all’acquisto del suddetto terreno. Pertanto, Egregio Sindaco, ti chiedo di organizzare un incontro, nella sede istituzione del Comune con la presenza di tutti i consiglieri eletti, le associazioni che raggruppano le attività del settore turistico, oltre alla società Terme di Saturnia. Per quanto sopra rappresentato, per l’importanza che hanno le Cascate del mulino e per lo sviluppo economico dell’intero territorio comunale, impone a ‘tutti’ un impegno concreto, al fine di giungere ad una adeguata e realistica soluzione per la gestione del sito”.

“Ci sono delle problematiche durante l’attività amministrativa che non possono essere affrontare senza il contributo di tutti coloro che hanno ricevuto dai cittadini il mandato a rappresentarli in Consiglio comunale; la gestione futura delle Cascate del mulino è una di queste – termina Dionisi -. Solo se, tutti noi, presenti in Consiglio comunale, anteponiamo l’interesse generale a quello individuale, possiamo finalmente dare una giusta risoluzione alla gestione di questa importante località del nostro comune“.