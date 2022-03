Scuola di Saturnia, Dionisi: “Accuse della maggioranza surreali, ecco perchè mi sono astenuto dal voto”

“In merito al comunicato rilasciato dalla maggioranza dopo il Consiglio comunale del 17 marzo, dove si scrive ‘Rimaniamo colpiti, invece, dal voto di astensione del consigliere indipendente Fiorenzo Dionisi, che di fatto non crede opportuna la realizzazione del progetto dell’installazione dei moduli per nuove aule a Saturnia, un paese da cui egli stesso proviene e di cui è originario”’ Non capisco come dopo un ‘voto di astensione’, si possa giungere a questa asserzione: ‘Fiorenzo Dionisi di fatto non crede opportuna la realizzazione del progetto dell’installazione dei moduli…’”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fiorenzo Dionisi, consigliere comunale del gruppo indipendente “Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini’.

“In merito a questa surreale narrazione invito, cortesemente, l’assessore al bilancio Bulgarini, che un voto di ‘astensione’ non è un voto ‘contrario’ ad una delibera non sostenuta da atti amministrativi necessari, a giustificare una consistente variazione della parte corrente del bilancio – continua la nota -. La chiusura delle scuole e la demolizione dell’edificio scolastico di Saturnia ha una storia complicata, che voglio ricordare, brevemente, ancora una volta ai miei concittadini. Da subito, tutta la cittadinanza, le associazioni del territorio, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Pietro Aldi’, compreso gli organismi scolastici, hanno dato una disponibilità piena, all’amministrazione comunale, con suggerimenti e supporti adeguati; anche Banca Temaha permesso l’utilizzo della Sala Bartolini, per la didattica in presenza. Uguale disponibilità è stata da me comunicata con una lettera al sindaco, sempre con il fine di trovare, insieme, la giusta soluzione e chiedendo, anche, di organizzare una riunione con i genitori e i cittadini a saturnia, dove tutta la cittadinanza del paese ha un particolare ‘attaccamento affettivo’ all’edificio costruito sessanta anni fa”.

“La delibera di variazione della parte strategica del Documento unico di programmazione 2022-2024, inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale, è dovuta, molto probabilmente, alla pressione insistente, esercitata da buona parte della popolazione e soprattutto dei genitori, per la evidente incertezza dei siti, dove gli alunni dovrebbero frequentare, in presenza, il prossimo anno scolastico – continua Dionisi -. Questi i motivi del mio voto:

nella proposta non ci sono allegati i necessari preventivi, ma si parla di importi di spesa, desunti, da un’indagine di mercato rispetto a strutture modulari rispondenti, che non è la stessa cosa;

inoltre, il noleggio delle strutture è conseguente alla demolizione e ricostruzione dell’edificio, ma questa decisione non potrà essere presa, senza il supporto di una relazione integrativa, al fine di calcolare con precisione il costo definitivo della demolizione e quello della ricostruzione, non ancora fatti conoscere dall’assessore di competenza. Aspetto ancora la risposta all’interrogazione;

per tutto quanto sopra detto, per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e per la mancanza di atti amministrativi propedeutici, mi sono astenuto al momento del voto;

ricordo all’assessore Roberto Bulgarini che i nostri concittadini conoscono benissimo il significato della parola ‘astensione’ e, soprattutto, moltissimi di loro conoscono la mia attività a difesa dell’Edificio scolastico di Saturnia”.

“Pertanto, carissimo assessore al bilancio Roberto Bulgarini se vuoi, ti invito ad organizzare insieme un incontro, con il pubblico in presenza, nella meravigliosa piazza di Saturnia’ – termina il comunicato –, per dare spiegazioni in merito”.