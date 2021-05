Cascate del Mulino, Dionisi: “Gestione del turismo disastrosa, sindaco ritiri deleghe ad assessore”

“La settimana appena terminata credo che per la maggioranza sia stata la più contorta da quando, grazie alla vittoria della lista civica Manciano Idea Comune, Mirco Morini è stato eletto sindaco, con una alta percentuale di voti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fiorenzo Dionisi, del gruppo unipersonale indipendente di opposizione “Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini”.

“Con un comunicato sulla stampa del 20 maggio 2021, l’amministrazione comunale di Manciano, seppur con un notevole ritardo, annuncia che ‘Abbiamo deciso di accantonare il progetto presentato lo scorso aprile perché abbiamo recepito le difficoltà che le imprese del settore turistico ed economico stavano riscontrando in questa fase sperimentale…’ – continua Dionisi -. Ritengo che tale scelta definitiva, cioè la rinuncia all’attuazione del metodo di prenotazione degli accessi alle cascate, che avrebbe creato, certamente, enormi difficoltà alle imprese del settore, ma avrebbe prodotto, soprattutto, un danno economico per il territorio. Inoltre, sarebbe stata la pietra tombale per la fine di un progetto politico e amministrativo, dell’amministrazione Morini, che tanto entusiasmo e forti aspettative aveva suscitato nei nostri concittadini, che in massa ci avevano votato nel 2017″.

“Ritengo che la visione unitaria delle linee programmatiche della lista civica Manciano Idea Comune sia andata in crisi dopo circa due anni, quando si è abbandonato il progetto amministrativo che prevedeva la realizzazione di un parcheggio adiacente al sito naturalistico, portando a compimento le copianificazioni, previste dal Piano operativo, approvato all’unanimità in data 30 novembre 2017. L’atto dirimente che ha portato alla drammatica situazione di oggi è stato il tentativo di acquisire il primo terreno agricolo di circa due ettari e mezzo – sottolinea Dionisi -. Aggiungiamo che tutto ciò ha comportato un’enorme difficoltà a tenere unità la maggioranza, con la nomina di un assessore esterno con successiva revoca e le dimissioni di un consigliere di maggioranza. Purtroppo, anche con l’ultima ripartizione delle deleghe, le difficoltà per il sindaco di coordinare la Giunta verso un unico obiettivo si sono ulteriormente aumentate. In particolare, per un’insufficiente gestione del settore turistico, fonte principale di possibile sviluppo e crescita economica dell’intero territorio comunale”.

“Quindi, ritengo che il sindaco Mirco Morini abbia fatto bene ad aver preso la decisione di rivedere il metodo di accesso e regolamentazione dell’area Cascate del Mulino, andando, a mio parere, a porre uno stop all’agire confusionario dell’assessore al turismo che, contro ogni logica, ha insistito a voler tenere in piedi un progetto di regolamentazione degli accessi al sito delle Cascate del Mulino iniquo e non realizzabile. Pertanto al sindaco non resta che essere coerente con le scelte fatte nel passato e revocare la delega all’assessore Valeria Bruni, mettendo fine ad una disastrosa gestione amministrativa del settore turistico – termina Dionisi –. I cittadini non meritano di vedere sacrificato il loro presente e il loro futuro economico per scelte che, ad un anno dalle prossime elezioni, siano mirate solamente al consenso“.