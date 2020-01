“Maratona di New York”: Fiona May inaugura la stagione teatrale di Monterotondo Marittimo

La stagione invernale del Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo – che anche quest’anno si realizza grazie alla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo, amministrazione comunale e Officine Papage Residenza Artistica Toscana – si apre venerdì 10 gennaio, alle 21.15, con un’ospite d’eccezione: Fiona May.

L’atleta – due volte campionessa mondiale di salto in lungo, tuttora record italiano e vincitrice di due argenti alle Olimpiadi di Atlanta e Sidney – è entrata nel cuore degli italiani e resta un personaggio a cui il pubblico è affezionatissimo. Complici anche le sue partecipazioni ad alcune fiction e al programma “Ballando con le stelle”, dove ha mostrato agli spettatori il suo lato più emotivo e simpatico.

Fiona May sarà sotto i riflettori insieme a Luisa Cattaneo, nello spettacolo “Maratona di New York” di Edoardo Erba, uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l’hanno portata in scena. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all’aumentare dei battiti del loro cuore. Una drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il gesto sportivo diventa metafora del percorso della vita. Una corsa dell’esistenza, un’estrema ultima volata. Un percorso immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia di un’amicizia sincera.

A proposito del suo ruolo e di questa sua seconda vita artistica la campionessa dice: “Mi sto allenando molto. Sfido chiunque a fare quello che facciamo noi sul palcoscenico. Correre non è un problema, però farlo alla stessa velocità, parlando per tutto il tempo è un’altra cosa. Ma io amo le sfide, ne ho bisogno. In fondo, una gara di sport o il teatro non sono così differenti. In entrambi i casi conta solo la prima. Salti, reciti, e se va bene è andata. Altrimenti dovrai fare meglio la prossima volta. Certo, negli stadi lo fai davanti a 30-50 mila persone, è molto più impersonale. In teatro puoi quasi vedere chi è seduto in platea. Ma sono abituata a rischiare”.

Prima dello spettacolo – dalle 20.00 – aperitivo offerto dall’amministrazione comunale agli spettatori, con i migliori prodotti enogastronomici del territorio, presso la Porta del Parco, all’ex frantoio.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per gli under 30 e gli over 65). Il 10 gennaio, prima dell’inizio dello spettacolo, sarà ancora possibile acquistare l’abbonamento alla stagione teatrale 2020 alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

Abbonamento a 6 spettacoli: intero 45 euro, ridotto 40 euro. Prevendita sul sito liveticket.it e il giorno prima di ogni spettacolo al Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra), dalle 10.30 alle 12.00. Prenotazioni al numero 370.3310780 a partire da 3 giorni prima di ogni spettacolo (dalle 17.00 alle 19.00).