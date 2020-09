Finita la prima tranche di assegnazioni delle supplenze da GPS a Grosseto

Sabato 12 settembre alle 19 sono finite le assegnazioni delle supplenze da GPS, le nuove graduatorie che hanno creato una lista di aspiranti docenti. Le prime assegnazioni fatte hanno riguardato le scuole primarie e dell’infanzia sia per il posto comune che per il sostegno, sono stati convocati circa 200 insegnanti iscritti alla relativa graduatoria. E’ stato poi il turno delle scuole secondarie, anche in questo caso sono stati assegnati posti sia per il sostegno che per le varie classi di insegnamento; sono stati convocati i primi 420 della graduatoria incrociata. Poichè sono rimaste scoperte molte ore di insegnamento, la prossima settimana il Provveditore convocherà una seconda tranche di assegnazioni, sempre tramite la chiamata unica in presenza.

Ad oggi per la primaria sono rimaste disponibili in totale tra posto comune e sostegno, 47 cattedre e 5 per l’infanzia; per la secondaria di I° grado sono disponibili circa 44 cattedre sul sostegno,40 cattedre per italiano, storia e geografia, 25 per le lingue straniere, 18 e mezza di matematica, 15 di educazione musicale e in numero inferiore gli altri insegnamenti. Per la secondaria di II° grado questi sono le classi d’insegnamento con più cattedre disponibili:

– 77 cattedre di sostegno

– 19 cattedre per matematica e fisica

– 18 cattedre per italiano agli istituti tecnici e professionali

– 9 cattedre per informatica

– 9 cattedre per 8,5 matematica

– 7,5 cattedre per latino

– 6,5 cattedre per scienze naturali

Gli altri insegnamenti hanno un numero di supplenze inferiori; questi dati sono stati elaborati dalla FLC CGIL di Grosseto, non sono i dati ufficiali dell’ufficio scolastico provinciali, che pubblicherà le liste ufficiali nei prossimi giorni.