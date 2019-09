Lavori all’ospedale: conclusa in anticipo la prima fase, nessun disagio per i pazienti

Si è conclusa in anticipo la prima fase dei lavori per l’antisismica all’ospedale di Orbetello. I carotaggi e i saggi sui muri che avrebbero potuto recare, sopratutto per il rumore, maggiori disagi agli utenti e ai degenti, sono stati effettuati senza nessun particolare disturbo alle persone e sono stati chiusi prima del previsto.

La direzione di presidio e gli altri operatori continueranno a vigilare sull’andamento dell’intervento che, considerato il netto anticipo, sarà portato a termine prima delle tre settimane previste.