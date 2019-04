36,5 milioni per l’accesso al credito delle imprese, Marras: “Regione fa la sua parte, Governo immobile”

Nella variazione di bilancio della Regione vi sono altri 35 milioni di euro per il 2019 e 1,5 milioni per il 2020, per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese toscane. Tra gli emendamenti approvati durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, infatti, vi è il rifinanziamento del fondo “Garanzia Toscana“.

Grande soddisfazione è stata espressa dal capogruppo del Pd, Leonardo Marras: «Con questo provvedimento ci poniamo l’obiettivo di sostenere le imprese che altrimenti non potrebbero accedere facilmente ai finanziamenti bancari. Per noi è importante che queste risorse siano usate con la massima sinergia possibile con il fondo centrale di garanzia del Ministero dello sviluppo economico e si faccia concretamente un intervento perché sia ridotto se non addirittura annullato il costo della garanzia per le piccole e medie imprese. Intanto, la Toscana fa la sua parte ed interviene con risorse importanti».

«Tutto ciò – prosegue Marras – va inquadrato nel più generale progetto della Regione per una svolta nelle politiche industriali e di sostegno al credito per le piccole imprese. Auspico quindi che il Patto per lo sviluppo annunciato dal presidente Rossi sia raccolto dalle forze produttive e dal mondo del lavoro toscano. Le posizioni della Toscana sono chiare: a favore dello sblocco dei cantieri, dalla Tav, dello sviluppo del porto di Livorno, del completamento della Tirrenica, del collegamento del porto di Piombino, fino all’aeroporto di Firenze. Tutte opere sulle quali, purtroppo, il Governo nazionale, quando va bene, è immobile»