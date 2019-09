Difesa del suolo, dalla Regione 110mila euro a Sorano: “Intervento in via Santa Monica”

“La giunta regionale ha approvato ieri il quinto aggiornamento del Documento operativo per la difesa del suolo che contiene, tra le altre cose, anche un finanziamento destinato al Comune di Sorano – spiega Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana –. Si tratta di un contributo che ammonta a 110mila euro e che permetterà di realizzare un intervento atteso e decisamente rilevante per il paese: il rifacimento strutturale in via Santa Monica“.

“I centri storici sono perle delicate e proprio per questo devono essere protetti e manutenuti con regolarità – prosegue Marras –. In questo caso era stata richiesta la rimodulazione del contributo per poter intervenire su quella parte di centro storico da tempo a rischio stabilità e quindi potenzialmente pericolosa. La Regione ha accolto la richiesta del Comune mettendo a disposizione le risorse necessarie i lavori, anche se non è stato facile recuperare il finanziamento che sembrava ormai perduto. Ringrazio l’assessore e gli uffici del genio civile per la disponibilità che hanno mostrato“.