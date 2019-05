Crollo del podere alle Bandite, arriva il finanziamento della Regione: “Premiato l’impegno del Comune”

A meno di un mese dal crollo di parte del tetto del podere “I Laschi”, di proprietà della Regione Toscana e parte delle Bandite di Scarlino, è stato redatto un progetto di ristrutturazione, già inviato alla Regione, che il 30 aprile ha destinato i fondi necessari per la sistemazione della struttura.

“È una buona notizia che ho il piacere di condividere con i miei concittadini – ha commentato il sindaco uscente e candidato della lista Scarlino Insieme, Marcello Stella –, un importante risultato ottenuto dall’amministrazione, e in questo caso anche dalle Bandite, per sostenere le famiglie e aiutarle a uscire da una situazione di disagio. Ringrazio la Regione Toscana e l’Ente Terre Toscane, per il loro impegno. Pian d’Alma è una zona di grande pregio, anche grazie all’attenzione delle Istituzioni e dei concessionari delle strutture agricole. Nei prossimi giorni, come Comune, attraverso la gestione delle Bandite, provvederemo ad assegnare l’incarico dei lavori tramite bando pubblico, in modo tale da permettere ai due concessionari di rientrare quanto prima nelle proprie abitazioni”, ha concluso Stella.