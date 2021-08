La Provincia ottiene oltre 5 milioni per le scuole superiori: gli interventi previsti

La Provincia di Grosseto ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione quasi 5,2 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico, di nuova costruzione di cablaggio interno per le scuole superiori del territorio.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di interventi relativi a: adeguamento statico della scala di ingresso e antincendio e miglioramento sismico per l’istituto professionale “Del Rosso” di Orbetello (1.710.000 euro); miglioramento sismico ed efficientamento energetico per la palestra dell’Istituto tecnico “Zuccarelli” di Pitigliano (965.545 euro); realizzazione di una nuova palestra alla Cittadella dello studente di Grosseto, al liceo magistrale Rosmini (2.522.079 euro). Quest’ultimo investimento prevede la costruzione di un impianto sportivo fruibile anche al di fuori degli orari scolastici per le attività sportive delle società locali.

Per questo la palestra verrà realizzata secondo le norme Coni per l’impiantistica sportiva.