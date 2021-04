Fiume Nova: il Comune ottiene finanziamento di 100mila euro per la sistemazione del guado

Il Comune di Pitigliano ottiene un nuovo importante finanziamento di 100mila euro dal Far Maremma per la sistemazione del guado sul fiume Nova, partecipando al bando 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” .

“Siamo soddisfatti di questo risultato – afferma il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili –, che conferma la capacità dell’amministrazione comunale di proporre progetti in grado di attrarre risorse sul territorio per realizzare opere importanti come questa. La sistemazione del guado sul fiume Nova, al confine tra i comuni di Pitigliano e Farnese, è fondamentale per poter riaprire la strada comunale Bottinello, una via chiusa ormai da diversi anni a causa delle piene che avevano resa impraticabile l’attraversamento del torrente con le auto. Una volta sistemato il guado, la via tornerà ad essere un’utile alternativa per gli abitanti dei poderi della zona”.

Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione sul guado di una condotta in acciaio che sarà poi ricoperta fino a raggiungere la quota stradale.

“Questo intervento, che ci auguriamo di far partire in tempi rapidi – aggiunge Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega all’agricoltura –, consente di migliorare la viabilità interna, facilitando l’accesso alle diverse aziende agricole dell’area che potranno beneficiare di un collegamento più rapido alle provinciali Pantano, Farnese e Pitigliano. Inoltre, la strada riaperta potrà essere anche un buon punto di partenza per valorizzare gli itinerari turistici“.