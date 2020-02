Difesa del suolo, dalla Regione oltre 2 milioni in Maremma. Marras: “Avanti con nostro impegno”

Oltre due milione di euro finanziati dalla Regione Toscana per interventi di difesa del suolo in provincia di Grosseto.

“Risorse importanti, con le quali le amministrazioni comunali possono realizzare interventi, a volte anche piccoli ma comunque significativi, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza del territorio – commenta Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana –. La Regione, con questo nuovo stanziamento, che ammonta a 16milioni di euro per l’intera Toscana, continua a mantenere l’impegno in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idraulico, grazie al metodo ormai collaudato che si avvale di precisi interventi cadenzati e costanti”.

Il valore complessivo degli interventi nella nostra provincia è di 2 milioni e 356.097mila euro.

Nel dettaglio, si tratta di: