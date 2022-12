Il grande cuore di Finanzia & Friends: doni di Natale ai piccoli pazienti della Pediatria

L’associazione Finanzia & Friends torna protagonista, con la sua generosità, del Natale dei piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale Misericordia.

Questa mattina il Babbo Natale dell’associazione ha portato doni a tutti i bambini ricoverati e a quelli in Pronto soccorso pediatrico, che hanno accolto con grande piacere il gesto gentile come dimostrazione di vicinanza. Vicinanza che va oltre perchè Finanzia & Friends ha anche devoluto al reparto grossetano 5000 euro, raccolti tramite il tradizionale Trofeo di Natale di calcetto, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Grosseto e dell’Atlante Grosseto calcio a 5, in collaborazione con la Uisp, svoltosi tra il 5 e il 13 dicembre.

Grazie ai proventi è stato possibile acquistare una barella chirurgica pediatrica che servirà ad accompagnare in sala operatoria i bambini che si sottopongono a un intervento.

Il Babbo Natale di Finanzia & Friends questa mattina era “capitanato” dal comandante Alfa, socio fondatore del Gis – Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri e storico collaboratore e testimonial di Finanzia & Friends, che ha tenuto come sempre a dare il suo contributo all’iniziativa. Insieme a lui, il vicepresidente dell’associazione Andrea Coscarelli, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, l’assessore al sociale Sara Minozzi, il vicecomandante della Polizia municipale Francesco Bettazzi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Nicola Piccinni, il comandante del 4° Stormo C.I., il colonnello Filippo Monti, e il presidente provinciale dell’Aiac Pietro Magro, rappresentanti delle formazioni di calcio protagoniste del torneo.

“Il valore e la solidarietà delle associazioni si misura con queste dimostrazioni che ci aiutano a migliorare i servizi sanitari che offriamo ai nostri pazienti – afferma la dottoressa Susanna Falorni, direttore di Pediatria e Neonatologia del Misericordia –. Oltre ad aver portato un momento di allegria ai bambini ricoverati in questo periodo natalizio, Finanzia & Friends, da anni al nostro fianco, con l’importo donato ci ha consentito di acquistare una barella chirurgica pediatrica che, grazie alle caratteristiche tecniche specifiche per i bambini e anche all’aspetto giocoso, facilita il trasporto dal reparto alla sala operatoria, rendendo quel momento meno traumatico. Un grazie di cuore a tutti i membri di Finanzia & Friends per quanto hanno fatto fino a oggi per la Pediatria“.

La soddisfazione del vicepresidente Coscarelli: “Anche quest’anno, grazie all’impegno di tutti i nostri ragazzi, in particolare Stefano e Francesco, degli sponsor, dei calciatori e delle squadre di calcio femminile dell’U.S. Grosseto, dell’Usd Monteroni, dell’Olimpia Colle, che hanno animato il consueto Trofeo di Natale di calcio a 5, delle ragazze del Finanzia & Friends women, nonché degli imprenditori che da sempre supportano le attività della nostra associazione, siamo riusciti a raccogliere una somma importante per realizzare questo bellissimo regalo. Il nostro modo di dimostrare solidarietà ai piccoli ricoverati, anche in vista del Natale, e un traguardo raggiunto tutti insieme che ci dà grande soddisfazione“.