“Scelto da noi”: ecco i cinque libri finalisti del concorso letterario

Il concorso letterario “Scelto da noi”, organizzato dalla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima e arrivato alla sua ventisettesima edizione, dimostra con la sua longevità il riconoscimento ottenuto a livello nazionale in termini di originalità tra le competizioni letterarie rivolte all’editoria per ragazzi.

Questa edizione 2020/2021, come già accaduto negli anni precedenti, ha messo a dura prova la giuria che nel corso dell’estate ha letto, analizzato e selezionato la cinquina dei libri finalisti delle migliori case editrici. In palio non soltanto il premio di 1.000 euro e una targa ricordo offerta dal Comune, ma soprattutto il grande merito di venire scelti direttamente dai piccoli lettori.

La cinquina dei libri finalisti, infatti, verrà letta nel corso dell’anno scolastico dagli oltre 200 bambini delle ultime due classi dell’Istituto comprensivo – di cui fanno parte le scuole di Boccheggiano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Prata e Valpiana – e saranno soltanto loro ad eleggere nel mese di giugno il vincitore assoluto della competizione.

In attesa del giudizio dei piccoli lettori, ecco la cinquina finalista per questa edizione del concorso letterario “Scelto da noi”: