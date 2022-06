Premio internazionale pianistico “Scriabin”: ecco chi sono i tre finalisti

I tre finalisti dell’edizione 2022 del Premio internazionale pianistico “Scriabin” sono Mikhail Kambarov (21 anni, Russia), Arsenii Lanin (19 anni, Russia) e Junlin Wu (24 anni, Cina). È il verdetto della giuria internazionale che ha assistito alle esibizioni dei dieci semifinalisti al Teatro degli Industri di Grosseto.

Adesso l’attesa è tutta per la serata finale, in programma domenica 26 giugno a partire dalle 17 al Teatro degli Industri, al termine della quale saranno annunciati i vincitori nelle varie categorie (ingresso a pagamento; infoline e prevendita cell. 333.5372994; biglietti in vendita anche in teatro): i tre finalisti si esibiranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta per l’occasione da Amaury du Closel. Mikhail Kambarov e Arsenii Lanin eseguiranno il Concerto in Fa diesis minore op.20 di Scriabin, mentre Junlin Wu eseguirà il Concerto n. 1 in Si bemolle minore op.23 di Cajkovskij.

Il primo premio è una borsa di studio di 8.000 euro con targa, diploma e una serie di concerti (offerto dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); il secondo premio è una borsa di studio di 3.000 euro con targa e diploma (offerto dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano), il terzo premio è una borsa di studio di 1.500 euro con targa e diploma (offerto da Fondazione Grosseto Cultura). Sono previsti anche il premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (una borsa di studio di 1.000 euro con diploma, offerto da Fondazione Grosseto Cultura) e il premio speciale del pubblico (una borsa di studio di 500 euro con diploma, offerto da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti).

Nell’edizione passata – per l’undicesima volta in 23 edizioni – il primo premio assoluto non fu assegnato.

Al Teatro degli Industri saranno annunciati anche i vincitori della terza edizione dello “Scriabin Junior International Piano Competition“, cui partecipano i giovanissimi Jacopo Brandi (14 anni, Italia), Patrizia Amane Di Lella (12 anni, Italia), Emma Guercio (12 anni, Italia), Elen Khachikyan (14 anni, Armenia), Sakura Rosa Mandaglio (13 anni, Italia), Tamara Mertens (14 anni, Germania) e Filippo Odobashi (13 anni, Italia). Per questa categoria il primo premio è una borsa di studio di 1.500 euro con targa, diploma e concerti (offerto dall’Agenzia Generali di Maurizio Marraccini), il secondo premio è una borsa di studio di 1.000 euro con targa e diploma (offerto dalla famiglia Pepi, “Gli Attortellati”) e il terzo premio è una borsa di studio di 500 euro con targa e diploma (offerto da Antonio Di Cristofano).

La giuria internazionale è presieduta dal direttore artistico del Premio Scriabin, Antonio Di Cristofano, e interamente composta da ex vincitori del premio: Antonio Chen Guang (Cina), Alexey Chernov (Russia), Gala Chistiakova (Russia), Mariya Kim (Ucraina), Evgeny Konnov (Uzbekistan), Roberto Plano (Italia), Luca Rasca (Italia) e Cunmo Yin (Cina).

Il Premio pianistico internazionale “Scriabin” è promosso e organizzato dall’associazione musicale Scriabin con Fondazione Grosseto Cultura, il Comune di Grosseto, i Teatri di Grosseto, l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, con il sostegno di Rotary Club, Fondazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi”, Solbat, agenzia Generali di Maurizio Marraccini, Fazioli, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema, Banca Mediolanum Grosseto, Bricolarge, Aurelia Antica Shopping Center, Hotel Granduca, ristorante Gli Attortellati, Semar, Tv9 (media partner), PuntoZip (media partner) e Centro culturale russo (media partner).