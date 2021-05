Olimpiadi di informatica: tre studenti grossetani conquistano la finale nazionale

Sono tre gli studenti del Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto classificati per la finale nazionale delle Olimpiadi di informatica, dimostrando come questo Istituto sia ormai una eccellenza in ambito formativo e didattico.

Blu Burroni, Gabriel Ferreri e Gheorghe Tarlev, coadiuvati dalla loro docente, la professoressa Antonella Minacci, hanno dunque raggiunto la prestigiosa ammissione alla finale nazionale di questa competizione che permetterà il confronto tra i migliori studenti italiani in questo settore.

La selezione territoriale del 20 maggio ha permesso di stilare una classifica tra i 1983 studenti partecipanti e di individuarne 158, tra i quali quelli del Polo Tecnologico, per partecipare alla finale, che si svolgerà in modalità online, il prossimo autunno in data ancora da definirsi.

“Mi complimento con i nostri studenti per i risultati ottenuti – è il commento del dirigente scolastico del Polo, Lucia Reggiani -, che fotografano perfettamente il livello raggiunto da questa scuola, sia per ciò che concerne la preparazione dei docenti, sia per le capacità e le competenze acquisite dagli studenti. Questa volta è il settore informatico a primeggiare, con alunni della classe seconda come Gabriel Ferreri, di terza Informatica come Blu Burioni e di quarta Informatica nella persona di Gheorghe Tarlev. Una scuola che accompagna le inclinazioni di ciascuno e che riesce ad esaltarle, divertendosi. Inoltre, fare progetti e partecipare a competizioni permette agli alunni di arricchirsi della esperienza del confronto e di misurarsi con contesti esterni”.