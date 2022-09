Dilettando atto finale: sedici concorrenti si sfidano in piazza Dante

Con l’inizio di settembre torna l’appuntamento con la finalissima di Dilettando, che dopo cinque anni (l’ultima volta avvenne nel 2017) riconquista piazza Dante, a Grosseto.

Sabato 3 settembre, a partire dalle 20, si chiude la diciannovesima edizione della trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv, “Dilettando con Avis”, che ricordiamo essere la terza più longeva d’Italia. Anche per quest’anno si è aggiunto il nome di Avis al fine di aprire, durante ogni puntata, un momento di riflessione e di informazione relativamente alla donazione di sangue e plasma.

La finalissima è stata voluta dall’amministrazione comunale di Grosseto in piazza Dante perché questo è il luogo che meglio si attaglia alla sua natura di evento popolare. Il salotto buono è pronto ad accogliere questa kermesse che non tradirà le aspettative, sia da un punto di vista artistico che di presenze.

“Ringrazio come sempre l’amministrazione comunale, e con essa anche gli uffici preposti – dichiara Carlo Sestini, anima della kermesse –, che ci ha dato modo di organizzare al meglio il momento più significativo del tour 2022 nel quale sono stati coinvolti molti concorrenti. Un grazie sincero va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha sostenuto tutta l’edizione numero diciannove, partita con l’anteprima di Venturina ad aprile, ha visto confrontarsi in 6 tappe 60 performance, 14 delle quali nella semifinale di Capalbio, per un totale di 74 rappresentazioni artistiche, con 161 concorrenti impegnati, 107 giurati e migliaia di spettatori. Le ore di trasmissione tv sono state 14 per 7 puntate e 56 complessive sulle due emittenti toscane. Non solo: tutte le puntate sono state trasmesse anche sulle emittenti partenopee Teleclub Italia e Quarto Canale Flegreo, oltre che in streaming su TeatroTv che, grazie al sistema Smart, ha raggiunto 160 Paesi del mondo. Esibizioni che hanno riguardato i generi più disparati, dalla danza, al ballo latino declinato nelle tue tante forme, dalla canzone con le cover a produzioni inedite, dalla poesia alla recitazione, dalla ginnastica artistica alla ritmica per passare al folk, da strumenti come la batteria, la chitarra fino alla tromba e alle tastiere.”

Nutrito come sempre lo staff che ha accompagnato Carlo Sestini: Paco Perillo, l’attore Davide Denci, alias nonno Mario, le vallette Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Vanessa Guadagno e Matilde Ingrati e Maria Lamberti, a cui si aggiunge la presenza di Marisa Lunghini in qualità di responsabile della giuria e nel ruolo di notaio, di Silvia Bertini nell’organizzazione delle puntate, della regista Orsola Vigorito e dei cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Loriano Bartalucci e Gianni Armonia, il fotografo Massimo Fontani.

“Un apporto determinate alla riuscita tecnica delle puntate – puntualizza Sestini – è stato dato da Alberto Guazzi, coadiuvato da Caterina, Gianluca Rallo, Diego e Filippo e per la finale MC Service. Si è rinnovata la collaborazione con Il Giunco, concretizzata con il contest on line che ha dato modo ai lettori di ripescare tre esibizioni non premiate, quella con Idea Viva Solution e il concorso nazionale ‘Musica è’”.

Come sarà questa finale? “Sono sedici le esibizioni in gara – spiega Carlo Sestini –, oltre alla presenza di Avis e delle associazioni che costituiscono il Mosaico del Volontariato. Saranno ben sette le premiazioni nel corso della finalissima che coinvolgeranno i concorrenti. Mi sento di ringraziare pubblicamente chi continua a credere in questo sogno, a partire dal mio staff al completo, le amministrazioni comunali di Grosseto, Manciano, Capalbio e Castiglione, struttura private come il Golfo del Sole di Follonica, Mercante in Fiera per Venturina, il Campeggio Principina e l’Avis di Massa Marittima, che hanno aderito al progetto. In particolare l’amministrazione di Grosseto, che ci ha dato l’opportunità di mantenere nel capoluogo la finalissima, e i funzionari dell’assessorato alla cultura per l’appoggio significativo offerto in fase organizzativa.”

La finalissima offrirà 16 esibizioni (7 di canto, 2 di ginnastica artistica, 2 di canto e chitarra, 1 con la batteria, 1 con la tastiera, 3 di ballo latino americano). Ospite della serata Francesca Magdalena Giorgi, che eseguirà un brano tratto dalla Traviata. Nutritissima la giuria, composta come sempre da oltre 40 persone, tra cui si segnalano amministratori, giornalisti e addetti ai lavori.

Le esibizioni finaliste

Claudia Montignani – Cantante – 3° posto semifinale

2) David Fusco – Batterista – 2° posto semifinale

3) Anita Fedeli – Cantante – 1° posto Venturina

4) News Dance – Ballo – 2° posto Massa Marittima

5) Due gatti sul sofà – Duo canto voce – 2° posto Venturina

6) Lights Friend – Ginnastica artistica – 2° posto Follonica

7) Bianca Boldrini – Cantante – 1° posto Follonica

8) Gaia e Jacopo – Ballerini – 1° posto Principina a Mare

9) Leonardo Macii -canto con chitarra – 1° posto Castiglione della Pescaia

10) The Little Gym – Ginnastica artistica – 2° posto Castiglione della Pescaia

11) Claudia Coli – Cantante – 2° posto Principina a Mare

12) Nora Valenti – Ballo latino – 2° posto Manciano

13) Benedetta Fanciulletti – Cantante – 1° posto Massa Marittima

14) Jonhatan Mazzei – Tastiera – 1° posto semifinale

15) Debora Colonnesi – Cantante – 1° posto Manciano

16) DiscorDYA e the Vocal Sound – 1° posto Contest de il Giunco

Allestimento scenografico

Tutto l’allestimento scenografico è stato curato da CTP 2000.

Service Audio Luci

MC Service, Alberto Guazzi, Caterina Guazzi, Gianluca Rallo, Filippo e Diego

Premi assegnati

Saranno assegnati 7 riconoscimenti:

premio vincitore assoluto

secondo posto

terzo posto

premio speciale “Miller Italia”

premio speciale contest “Il Giunco.net”

premio speciale “Dino Seccarecci”

premio “Musica E’”

Attività collaterali

La votazione on line su Il Giunco.net

Sono stati oltre 1500 i voti raccolti nel contest de il Giunco, vinto dal gruppo Discor-Dya & Vocal Sound. Secondo posto per il Trio Vannucci De Nevi e al terzo i Cantori dei Tempi Passati.

Concorso musicale “Musica è”

Grazie alla società “IdeaViva” saranno selezionate più cantanti che parteciperanno, in maniera completamente gratuita al concorso nazionale “Musica è”, collegato a “Sanremo Giovani”

Media Partner e copertura televisive

L’intera serata sarà ripresa e trasmessa su Toscana Tv (canali 18) e su Siena Tv (canale 90) e sul sito web di Dilettando, secondo la seguente programmazione:

12 settembre ore 23.30 su Toscana Tv

17 settembre ore 14.20 su Toscana Tv

17 settembre ore 21 su Siena Tv

18 settembre ore 13 su Siena Tv

Ricordiamo che i book fotografici realizzati da Massimo Fontani sono disponibili sul sito internet (www.dilettando.it) e sulla pagine Facebook di Dilettando.

Sponsor: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Toscano Abiti da uomo, Latte Maremma, Campeggio Principina, Miller Italia, Elettromoderna, Edilposatori, Azienda vitivinicola “la Cura”, Ctp 2000, Parrucchiere Fabio, Agente Generali Maurizio Marraccini.