Anche a Sorano internet corre veloce: ecco la fibra ottica

Le colline metallifere del Fiora, in provincia di Grosseto, sempre più connesse in fibra ottica. Anche a Sorano cittadini e imprese potranno navigare in rete fino a un Gigabit al secondo (1 Gbps), come già avviene da alcuni mesi a Pitigliano, Seggiano, Santa Fiora, Roccalbegna, Semproniano.

Sono terminati infatti i lavori di cablaggio realizzati da Open Fiber nell’ambito del programma della Regione Toscana per portare la banda ultralarga, tramite una nuova rete pubblica, anche nelle aree interne e nelle zone periferiche del territorio regionale (in totale 209 comuni di tutte le province).

L’intera operazione ha visto un investimento complessivo della Regione Toscana di circa 1 milione e 114mila euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr, programmazione 2014-2020). Grazie a questo intervento, potranno connettersi alla rete con tecnologia Ftth (Fiber to the home) 2046 unità immobiliari del borgo di Sorano e delle frazioni di Montevitozzo, Elmo, San Valentino, Case Rocchi, Le Pianacce, Casetta, Montebuono Dispensa.

A queste località vanno aggiunte le zone di Sovana, già precedentemente coperte grazie ai lavori collegati per Pitigliano, e Castell’Ottieri, San Giovanni delle Contee, San Quirico e area Pip di San Quirico, cablati non da Open Fiber, ma da un altro operatore. Al momento resta non cablata la frazione di Montorio, in quanto era stata classificata come “facoltativa” dal bando 2018 di Infratel.

“Continua il lavoro di copertura per dare diritto anche ai cittadini residenti lontani dai grandi agglomerati urbani di poter usare internet godendo di tutte le sue opportunità e di tutti i servizi che con esso possono essere accessibili – commenta l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo -. Adesso è importante che i cittadini sappiano di essere coperti da questa nuova infrastruttura in fibra ottica per poter fare domanda ai vari operatori. Oggi, soprattutto dopo l’inizio della pandemia, l’uso di internet non è più una scelta, ma una pratica obbligata per fare quasi tutto”.

“Con la conclusione dei lavori – afferma il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – possiamo finalmente registrare un passo in avanti, anche se non tutto il territorio è ancora coperto, e quindi una buona boccata di ossigeno per i cittadini, le aziende e tutte le attività, in particolare quelle turistiche. Lo sottolineo perché il nostro territorio registra troppo spesso guasti alla rete telefonica fissa e una scarsa copertura da parte della telefonia mobile. Chiederò alla Regione, della quale riconosco lo sforzo, di verificare insieme che cosa è possibile fare per le zone non coperte dalla fibra”.

Già da qualche settimana cittadini e imprese possono procedere alla richiesta di attivazione dei servizi in fibra ottica agli operatori di rete presenti sul mercato, partner di OpenFiber.

Sarà opportuna una verifica della copertura della rete in fibra ottica attraverso il portale di servizio dell’azienda: https://openfiber.it/verifica-copertura.

Per consultare in dettaglio la mappa con i tracciati dell’infrastruttura realizzata: https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=53026