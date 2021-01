Un nuovo mezzo per la Misericordia: sarà utilizzato per i servizi socio-sanitari

È arrivato un nuovo mezzo alla Misericordia di Manciano. Si tratta di un Fiat Doblò munito di pedana elettrica per il trasporto di disabili.

“Il veicolo – spiega Marcello Santarelli, Governatore della Misericordia di Manciano – va ad arricchire il nostro attuale autoparco. Un mezzo che vedrà espletare le sue funzioni sia in campo sanitario che in campo sociale. Il nuovo Doblò è stato acquistato dalla nostra Misericordia grazie all’aiuto economico, fondamentale, che riceviamo tutti gli anni dal contributo dei nostri soci. Un contributo importante, che dà la possibilità alla Misericordia di poter investire in attrezzature e mezzi, sempre all’avanguardia e al servizio della comunità. Concludo con un ringraziamento a tutti i nostri soci che hanno reso possibile questo acquisto a beneficio della popolazione“.