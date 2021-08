Al via il festival “Sogni d’Ora”: il programma della prima giornata

Inizia domani, mercoledì 25 agosto, fino a domenica 29 agosto, ad Arcidosso “Sogni d’Ora”, festival delle arti per bambini di tutte le età, rassegna che si terrà nelle strade e nelle piazze del borgo medievale alle pendici del Monte Amiata con concerti, spettacoli teatrali, laboratori artistici e letture.

Un appuntamento dedicato a grandi e bambini, con un programma di attività che saprà regalare tante emozioni.

Il festival, sponsorizzato da Enel Green Power, è organizzato dal Comune di Arcidosso, Il Soffiasogni, ChissàDove, il Centro commerciale naturale e la Pro Loco di Arcidosso, e vuole essere un segnale di ripartenza e un incoraggiamento a ritrovare “ora” il tempo di sognare.

Il programma di mercoledì prevede alle 16.00, al Parco del Pero, “Aspettando Gek, il principe della gioia“, un laboratorio di collage e disegno ispirato alle illustrazioni di Gek Tessaro (per bambini dai 5 anni). Ispirati dalle rime e dalle illustrazioni de “Il principe della gioia”, rivisitazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm, sarà creato un mondo fantastico con ritagli di carta colorata, colla, forbici e colore. Dalla magia di una storia, che invita a non rinunciare a ciò che ci piace e che sentiamo di amare, alla creazione di un piccolo capolavoro seguendo le orme di uno tra gli autori più amati della letteratura per l’infanzia.

Alle 18.00, sempre al Parco del Pero, “C come canzone”, spettacolo di filastrocche musicate di e con Massimilano Maiucchi e Alessandro D’Orazi (nella foto), per bambini dai tre anni in su..

Un concerto a ritmo di filastrocche per giocare, mimare e cantare tra le rime e le note, con la musica e la voce di Alessandro D’Orazi e la follia inconfondibile di Massimiliano Maiucchi.

Il nuovo lavoro, “C come Canzone”, frutto di ricerca, ricordi e radici, trasporterà i bambini in mondi fantastici, tra le stelle e trallalà.

Alle 21.30, in piazza del Castello, “Il circo delle nuvole“, spettacolo di teatro disegnato di e con Gek Tessaro, per bambini dai 3 ai 99 anni; “Si spegne la luce, la notte è arrivata, si può dare inizio alla matta sfilata. E come immaginerete già, il circo delle nuvole eccolo qua”.

Uno straordinario spettacolo che trae ispirazione da “Il Circo delle nuvole”, una delle storie più originali dell’autore e illustratore di libri per bambini Gek Tessaro. Il racconto si “anima” mediante l’utilizzo della lavagna luminosa. Nella grande magia della suggestione data dal buio, la lavagna luminosa proietta le immagini ingigantendole. Queste, realizzate sul momento con tecniche diverse, acrilico, collage, acquarello, inchiostri e sabbia, sviluppano scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. Ad arricchire ulteriormente la scena contribuiscono le ombre di sagome animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel cartoncino, che interagiscono fra loro, con la voce narrante e con la musica. Il risultato è quello di un gigantesco libro che si anima, si colora, e si racconta.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, ma con Green pass obbligatorio (esclusi i bambini con meno di 12 anni).

Per i laboratori e gli spettacoli pomeridiani e serali per bambini e famiglie prenotazione obbligatoria ai numeri 349.6002087 (Fabiana), 348.5640409 (Emanuela, anche WhatsApp).