Torna il festival cinematografico “DocuDonna”: 19 i film di registe femminili in concorso

Torna a inizio ottobre “DocuDonna“, il festival internazionale che ogni anno dal 2019 rende per tre giorni Massa Marittima la capitale del documentario a regia femminile.

Sono ben 19 i film diretti da registe in concorso in questa terza edizione, che si svolge dall’8 al 10 ottobre al Palazzo dell’Abbondanza, grazie al sostegno del Comune di Massa Marittima, sotto la direzione artistica di Cristina Berlini e con la conduzione di Silvia Lelli.

Produzioni che arrivano da Francia, Iran, Stati Uniti, Irlanda, Olanda e Italia sono il cuore del programma, che prevede anche incontri con autrici e altre professioniste del mondo del cinema: un omaggio dedicato a Cecilia Mangini sarà curato dalla regista Mariangela Barbanente, una conferenza sulle registe del genere horror sarà tenuta dalla docente dell’Università di Amsterdam Patricia Pisters e una proiezione speciale sarà quella di “Shooting the Mafia”, il film di Kim Longinotto sulla fotografia politica di Letizia Battaglia. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese, a ingresso libero.

“‘DocuDonna’ è un progetto che nasce dall’esigenza di dare spazio alle tante registe di talento nel panorama internazionale – sottolinea Cristina Berlini, ideatrice e fondatrice del festival – che tuttavia faticano ad emergere in un ambiente ancora a prevalenza maschile e a raggiungere di conseguenza un pubblico vasto. I film arrivati, peraltro, testimoniano l’interesse di molte autrici per tematiche diverse da quelle abitualmente considerate ‘femminili’. L’edizione 2021 di ‘DocuDonna’ conferma una volta di più che non c’è un tema che non possa essere affrontato con maestria da cineaste donne“.

“Un festival di assoluto livello – sottolinea Irene Marconi, assessore comunale alla cultura -, che il Comune sostiene con orgoglio, perché offre alla cittadinanza nuovi stimoli culturali e allo stesso tempo consente di promuovere la città di Massa Marittima in un circuito di respiro internazionale. Anche quest’anno, infatti, si sono iscritte al concorso registe da tutto il mondo. Un progetto che avrebbe le caratteristiche per affermarsi in grandi centri urbani, come Roma o Milano, e che invece l’ideatrice del festival ha scelto di realizzare in una location piccola, ma speciale, come Massa Marittima. Anche per questo ci piace, perché è un esempio di come si possa decentrare la cultura di qualità, portandola nelle piccole città di provincia“.

Prime anticipazioni sul programma

Al centro del primo giorno di proiezioni saranno i film di registe olandesi e italiane che prendono parte al progetto “DocuDonna meets Ifa”, volto a far conoscere in Italia i film di registe olandesi selezionate all’International Film Festival Assen, e in Olanda i film delle cineaste italiane presentati a Massa Marittima. La collaborazione è sostenuta da Ambasciata e Consolato generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Tra i film di questa sezione si segnala in particolare “Why didn’t you stay for me?”, che affronta con grande maturità e rispetto il tema delicato del suicidio di un genitore raccontato da un bambino o una bambina.

Il pubblico potrà incontrare alcune registe e registi presenti alle proiezioni delle loro opere in concorso: Isabella Cortese, Federico Fenucci e Maria Giuditta Vettese per “En camino – Messico, machismo e nuvole”, Martine De Biasi per “Becoming me” e Johanneke Dijkstra per “Doorgaan”, mentre altre registe invieranno videomessaggi.

Arricchiscono inoltre il programma un focus sulle produzioni cinematografiche delle registe europee in cui dialogheranno Ingrid van Tol, Claudia Pampinella e Alice Arecco, e la presentazione di una monografia dedicata alla regista francese Céline Sciamma con le curatrici Federica Fabbiani e Chiara Zanini. Sarà inoltre possibile visitare la mostra dell’artista olandese olandese Ruchama Hoed, dal titolo “Textures of affect”.

La giuria di questa edizione è composta da Claudia Pampinella (produttrice di Talpa Produzioni), Bart van Dam (regista e produttore di “More than Tv”), Mariangela Barbanente (regista e sceneggiatrice) e Ingrid van Tol (direttrice della Dutch Directors Guild).

Infine, sei dei film selezionati saranno disponibili dall’8 all’11 ottobre in visione gratuita in streaming grazie alla piattaforma Streeen:

“Letizia Battaglia – Shooting The Mafia” di Kim Longinotto;

“En camino – Messico, machismo e nuvole” di Isabella Cortese, Federico Fenucci, Maria Giuditta Vettese;

“Doorgan” di Johanneke Dijkstra;

“Why didn’t you stay for me?” di Milou Gevers;

“Un chanteur invisibile” di Hannah van Tassel;

“Nobu” di Sara Blok.

L’intero programma con tutte le informazioni su tutti i film è già consultabile al sito www.docudonna.it/it/2021-edition/

Il festival osserverà attentamente tutte le disposizioni in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19 (mascherine, distanziamento in sala, pulizia delle mani all’entrata con gel, areazione della sala per almeno trenta minuti tra un evento e il successivo). Per accedere al cinema sarà quindi necessario esibire il Green Pass, oppure un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. È possibile prenotare il tampone alla farmacia comunale di Massa Marittima in viale Martiri della Niccioleta 126, chiamando il numero 0566.901334.