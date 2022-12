Festival di Capodanno: al Teatro Moderno uno spettacolo per dare il benvenuto al 2023

Venerdì 30 dicembre, dalle 21.30, festa al Teatro Moderno di Grosseto per salutare insieme il 2022 e brindare al nuovo anno.

Il Festival di Capodanno sarà condotto da Conte Max Venturacci e saranno tantissimi gli artisti a darsi il cambio sul palco all’insegna della musica e del divertimento: The Groovin Groopies (band rock Anni ’60), la cantautrice elettro-pop La Luna, Veronica Ferrara e Francesco Samà, che eseguiranno cover di musica italiana ed internazionale, Federico Verreschi, giovane cantautore proveniente dal mondo del liscio e pianobar, Paolo Tenerini, che proporrà canzoni del grande Lucio Battisti. E poi Scapigliati a Tutto Swing, formato da 5 elementi, che interpreterà brani di swing italiano dagli Anni ’30 ai giorni nostri; la cantante Irene Olivelli; Gabriele Catoni, giovane cantautore e chitarrista; Manola Venturacci e Sabrina Di Caprio, cantanti con molti anni di esperienza di pianobar che si esibiranno con cover italiane ed internazionali; Andrea Flamino e Simona Lippi, insegnanti di pianoforte e canto del genere pop/soul; Sisters and Brothers Gospel Choir, uno fra i primi gruppi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual; il cantante pop/rock Francis Jupiter; Chiara Zinali, giovane cantante di musica internazionale e italiana; Stefano Breschi, cantante ed intrattenitore di karaoke.

La rete televisiva Tv9, inoltre, realizzerà una registrazione della serata allo scopo di trasmettere l’evento nella sera del 31 dicembre, permettendo a tutti di partecipare anche da casa. L’ingresso sarà gratuito e basterà prenotare il proprio biglietto sul sito https://comunegrosseto.ticka.it

“Vi aspettiamo a questa imperdibile serata di musica e divertimento per festeggiare insieme la fine di un anno e l’inizio di quello nuovo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Come ogni anno abbiamo organizzato per Grosseto un Capodanno indimenticabile, con numerosi e bravissimi artisti locali che si esibiranno in diversi generi musicali per accontentare tutti i gusti. Vi aspettiamo per fare festa insieme”.