Festival della musica di mare: primo appuntamento in piazza Solti

Una delle piacevoli novità, molto partecipate, della primavera-estate 2022 proposte dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia sono le passeggiate alla scoperta delle farfalle, condotti dalla dottoressa Pamela Rustici, che fa parte dello staff del Museo Casa Rossa Ximenes. Per prenotare l’appuntamento, in programma sabato 18 giugno alle 10, occorre contattare l’ufficio Iat al numero di telefono 0564.933678 o all’indirizzo e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Sempre sabato, alle 21.30, nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino”, in via IV Novembre, si terrà la presentazione del libro “Mal di schiena stop” di Guido Barneschi. L’autore dialogherà con il giornalista Luca Mantiglioni, caposervizio di Grosseto del quotidiano La Nazione

Nella cittadina costiera c’è attesa per il primo dei due concerti di livello internazionale che fanno parte della prima edizione del Festival della musica di mare, con la direzione artistica di Gloria Mazzi, che si terrà domenica 19 giugno alle 18.

«Questo appuntamento – spiega il sindaco Elena Nappi, che segue in prima persona le politiche culturali del Comune – è nato con la precisa volontà dell’amministrazione di affiancare ai tanti eventi estivi dedicati al teatro, al cinema e agli altri linguaggi culturali, un festival musicale, ma che non sarà solo un’esibizione. Abbiamo previsto la possibilità di prendere parte a una masterclass, un interessante confronto-conversazione sul mondo della musica con il pianista Daniele Rea, che si terrà nel pomeriggio, alle 16.30 in piazza Solti, location dove il musicista si esibirà alle 18.30».

Rea è considerato uno dei migliori pianisti italiani che sa sapientemente muoversi nell’ambito jazz con contaminazioni nella musica classica e pop. Diplomatosi al conservatorio di Santa Cecilia a Roma, Rea collabora con i maggior musicisti jazz della scena internazionale e con cantanti del calibro di Mina, Claudio Baglioni, Adriano Celentano e Gino Paoli.

Sta volgendo al termine sul territorio comunale anche la prima parte delle “Giornate europee dello sport“, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, giunta quest’anno alla settima edizione, che vedrà a settembre un epilogo con la settimana dedicata alle Frecce Tricolori.

Continuano senza sosta le gare al Golf club di Punta Ala, che oggi, giovedì 16 giugno, ospiterà il Toscana Senior Agis, sabato 18 giugno il XXVI Laparoscopic Golf Cup e domenica 19 giugno il Coppa Gallia Palace Beach Spa and Golf Resort.

Spostandosi nel capoluogo, il Club velico della cittadina costiera ha in programma la “Regata sulle boe” e da lunedì 20 giugno prenderà il via al circolo tennis di viale Kennedy il torneo riservato ai giornalisti.