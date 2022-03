“Festen”, un grossetano al Teatro degli Industri: Danilo Nigrelli sul palco con Irene Ivaldi

“Festen” rappresenta una grande sfida con un testo che in Europa è considerato ormai un classico, mentre in Italia viene messo in scena per la prima volta.

Mercoledì 16 marzo, alle 21, al Teatro degli Industri la stagione teatrale 2022 – organizzata dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus – presenta “Festen, il gioco della verità“, adattamento teatrale della sceneggiatura dell’omonimo film danese diretto nel 1998 dal premio Oscar Thomas Vinterberg. Uno dei protagonisti è l’attore grossetano Danilo Nigrelli. Con lui sul palco Irene Ivaldi. I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro, che mercoledì 16 marzo sarà aperto dalle 18.

Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia dell’alta borghesia danese, i Klingenfeld, che si riunisce per il sessantesimo compleanno di Helge, il capofamiglia. Durante i festeggiamenti il primogenito, Christian, decide di fare gli auguri al padre con un discorso che andrà a turbare per sempre gli equilibri familiari. L’opera affronta la nostra relazione con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’autorità imposta. Impossibile non pensare ad Amleto, alla tragedia greca, ma anche all’universo favolistico dei fratelli Grimm. Chi potrebbe mai tentare di rovesciare il mondo dei nostri padri? Un’atmosfera convenzionale, tipica delle feste dell’alta borghesia, dove si cela una greve ironia e una falsità che vengono smascherate dalle parole del ragazzo.