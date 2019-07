Poggi del Sasso festeggia la patrona Santa Margherita: il programma delle celebrazioni

Domenica 14 luglio si terranno le celebrazioni in onore di Santa Margherita, patrona di Poggi del Sasso.

L’appuntamento è alle 18 nella chiesa di Santa Margherita per la santa Messa. Si proseguirà alle 18.45 con la storica processione con i monaci del monastero di Siloe, che intoneranno i loro canti. I fedeli porteranno in processione un quadro del ‘500 raffigurante Santa Caterina da Siena, raggiungeranno il centro storico del paese per poi tornare alla chiesa, dove faranno festa tutti insieme a partire dalle 20.

La festa di Santa Margherita è una manifestazione storica: in passato si celebrava a Vicarello, nell’antica chiesa di Santa Margherita, che dagli anni Settanta, con l’inaugurazione della nuova chiesa, ha cambiato sede, trovandosi oggi nella parte nuova del paese. Ancora oggi, al cosiddetto “Castello”, il centro storico di Poggi del Sasso, recentemente riqualificato in ogni sua parte, le donne adornano le finestre con le migliori lenzuola ricamate del corredo di famiglia. Una tradizione che si tramanda da generazioni e quasi unica nelle nostre zone.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Poggi Castello di Poggi del Sasso ed è inserita nell’ambito del Festival delle associazioni del Comune di Cinigiano.

“Ringraziamo, oltre all’amministrazione comunale per il patrocinio, le persone e soprattutto le donne dei Poggi – spiegano gli organizzatori –, che ci offrono ogni anno il loro prezioso aiuto per la riuscita della festa. In particolar modo le aziende locali che ci donano i loro prodotti, come Colle Massari, Salustri, le Calle, agriturismo ristorante Il Selvatico e Castello di Vicarello, oltre ai prodotti coltivati dai monaci di Siloe“.