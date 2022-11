Festa di Santa Cecilia: la Filarmonica Città di Grosseto in concerto

In occasione della festa di Santa Cecilia, la Società Filarmonica Città di Grosseto, in ottemperanza al principio che la vede, ogni anno, impegnata in parrocchie diverse del capoluogo maremmano, si esibirà domenica 20 novembre, alle, nella chiesa di Madre Teresa di Calcutta, sia durante la celebrazione della Santa Messa che, al termine sul sagrato.

La cittadinanza è invitata a partecipare.