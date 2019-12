All’Argentario solenne celebrazione per Santa Barbara patrona dei marinai

Questa mattina, nella chiesa arcipretale di Santo Stefano Protomartire all’Argentario, il cappellano militare Stefano Tallu e padre Sandro Lusini hanno celebrato la solenne ricorrenza di Santa Barbara, un momento particolarmente sentito dalla gente di mare, dove il comandante della Circomare, tenente di vascello Teofilo Traina, ha riunito tutto il personale della Marina Militare, le massimi autorità civili e militari territoriali in servizio e non, l’Associazione Marinai d’Italia dell’Argentario, i rappresentanti della Misericordia e della Cri, dell’Ente Palio, di PortArgentario, delle Associazioni Marittimi Argentario, di Artemare Club e tanta altra gente per una comune riflessione e un pensiero profondo a coloro che sui mari e nei teatri operativi svolgono il loro quotidiano e silenzioso lavoro al servizio della patria e della collettività.

Il 4 dicembre di ogni anno, infatti gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, ma anche tanta gente di mare, si ritrovano con le comuni origini e valori e festeggiano solennemente la loro santa Patrona. Si narra che Barbara di Nicomedia in Bitinia, nel 288 d.C. circa, fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomita fede cristiana osteggiata dal padre pagano Dioscoro, che volle eseguire di persona la pena capitale della decapitazione e subito dopo l’esecuzione fu incenerito da un fulmine celeste, simbolo della morte immediata senza la possibilità di redimersi. Barbara fu prescelta perché rappresenta la serenità del sacrificio di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo, e fu eletta a patrona di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa.

La compenetrazione leggenda e momenti di vita mistica spiega le ragioni per cui subito dopo l’invenzione della polvere da sparo i magazzini di munizioni, in particolare sulle navi da guerra, per devozione alla vergine di Nicomedia, hanno sulle pareti un’immagine della santa perché siano preservati dal fuoco e dai fulmini celesti i depositi delle polveri che si chiamano appunto Santebarbare. A seguito del breve Pontificio di Pio XII del 4 dicembre 1951 di proclamazione solenne a Celeste Patrona, ogni 4 dicembre gli uomini della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente e degnamente la loro Santa Patrona.

Santa Barbara è patrona della Marina Militare, ma anche di artiglieri, Vigili del Fuoco, architetti, minatori, campanari ed è invocata contro la peste, i fulmini, gli incendi, la morte improvvisa senza i sacramenti.