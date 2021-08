Festa di San Lorenzo, ecco le variazioni ai servizi Asl

A Grosseto, in occasione della festa del patrono San Lorenzo, martedì 10 agosto, le attività della Asl Toscana sud est in città subiranno delle variazioni.

Alla sede di Villa Pizzetti sono chiusi al pubblico la medicina legale, il centro di salute mentale, i servizi del dipartimento di prevenzione e la riabilitazione. Al poliambulatorio di via Don Minzoni sono sospesi sia i servizi amministrativi che le prestazioni, lo sportello Cup e sospese le visite ambulatoriali. Infine all’ospedale Misericordia sospese le attività del centro prelievi.

Come avviene per le altre festività sono garantite tutte le attività di emergenza-urgenza.