Torna la festa “Raniero con noi”: appuntamento a Marroneto

“In ritardo di due anni, a causa dello stop dovuto alla pandemia, abbiamo il piacere di festeggiare i dieci anni della nostra festa popolare“.

Il Forum dei cittadini del mondo di Grosseto annuncia il ritorno della festa “Raniero con noi”.

“Il filo conduttore di questi tre giorni sarà sul tema della guerra e della pace, declinato con particolare attenzione sul ruolo che in queste situazioni hanno svolto anche nel passato le donne – si legge in una nota degli organizzatori –. Saremo come sempre nella splendida Piana del Riccio di Marroneto di Santa Fiora e all’ombra dei castagni staremo insieme per condividere momenti di riflessione e di convivialità. Si ricorda infatti che tutte le sere sarà possibile cenare in compagnia degli amici al fresco dei castagni e che domenica tornerà il nostro pranzo di gala“.

Il programma

Venerdì 5 agosto:

ore 17: inaugurazione con aperitivo “I dieci anni della nostra festa”;

ore 17.30: intervento di Antonella Coppi, del coordinamento provinciale donne dell’Anpi;

ore 18: presentazione della figura della partigiana Licena Rosi Boschi, cui è intitolata la sede del coordinamento donne dell’Anpi, sezione “Palazzoli”; con interventi di Carla Camici, Angela Stefanelli e Carlo Boschi (nipote della partigiana); performance del Teatro Studio;

ore 20: cena;

ore 21: canti popolari con la splendida voce di Gaia.

Sabato 6 agosto:

ore 17.30: tavola rotonda sul tema “L’arte di costruire la pace”, con i Laboratori Left di Grosseto, Roma e Siena;

ore 18.30: incontro con lo scrittore Alessandro Angeli, che presenterà “Albe nere” e “Radici nel cielo-La rivolta mistica di Bob Marley”; performance di Andy Rocchi “La guerra di Antonio- Vita del poeta miltante Antonio Gamberi”;

ore 20: cena;

ore 21.30: proiezione del film “Per Lidia Menapace-Appunti di viaggio a Bolzano”, alla presenza del regista Massimo Tarducci.

Domenica 7 agosto:

ore 10: tavola rotonda con il Comitato per la pace ed il disarmo. Interverranno Yana Ehm, deputata di ManifestA, e gli esponenti politici provinciali di Prc, Pap, Pci, Scr;

ore 13: pranzo;

ore 17.30: dibattito sulle conseguenze della guerra, dal titolo “Le migrazioni dei popoli”. Interverranno: Sergio Bontempelli, Paola Baldelli e Stefano Stefani;

ore 20: cena;

ore 21: canti popolari con i talentuosi Lucio Niccolai (voce e chitarra) e Mariangela (voce)

“Vi invitiamo a partecipare – termina il comunicato –! Mai come ora c’è bisogno di riflettere e condividere . . .“