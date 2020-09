La parrocchia di san Francesco verso la festa del patrono: il programma delle iniziative

Il 4 ottobre la Chiesa celebra la festa di san Francesco, patrono d’Italia, e nella nostra Diocesi è festa nelle comunità francescane, ma in modo particolare nella parrocchia a lui intitolata.

La comunità del centro storico ha approntato un ricco programma di momenti di preghiera e riflessione per prepararsi alla festa.

A partire dalla Novena al santo, che avrà inizio giovedì 24 settembre per concludersi il 2 ottobre. Ogni giorno alle 18.10 Rosario e Vespri, poi alle 19 la Messa. Sempre giovedì 24 settembre, alle 21, i frati minori proporranno la preghiera di Taizè, un’iniziativa partita ormai da oltre un anno anche a Grosseto grazie all’impegno dei religiosi francescani e che si rifà all’esperienza della comunità francese di Taizè.

Sabato 26 settembre, poi, un particolare momento di festa e di gioia: la parrocchia, infatti, accoglierà ufficialmente il suo nuovo parroco, fra Gabriele Maria Monnanni, sinora vicario parrocchiale. Fra Gabriele inizierà il mandato di parroco nella Messa solenne delle 18.30, presieduta dal vescovo Rodolfo. Originario di Foiano della Chiana, 53 anni, fra Gabriele è a Grosseto dal 2014. Nel novembre di quell’anno ha ricevuto il diaconato dalle mani del vescovo Cetoloni e nel 2015 è stato ordinato sacerdote a Pisa, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Fra Gabriele sarà affiancato da fr. Sergio Persici come vice parroco, da fra Giovanni Greco, ordinato diacono a luglio e prossimo a diventare sacerdote, e da fra Lorenzo Gemmi.

Nel dopocena di sabato, nel chiostro del convento, l’attore grossetano Fabio Cicaloni offrirà lo spettacolo “Racconti al tempo di Francesco“, che ci sorprenderà e ci avvicinerà al tempo del santo di Assisi, inscenando momenti di grande teatralità attraverso il suo sapiente uso della voce nella splendida scenografia del chiostro del convento, tra aneddoti, momento più leggeri ed altri commoventi. Cicaloni sarà accompagnato da Carlo Recchia al violino e da Claudio Buselli alla chitarra.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In ottemperanza del protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 è preferibile la prenotazione del posto al numero 340.9641538 anche per whatsapp, indicando nome, cognome, numero dei posti prenotati e numero telefonico.

Domenica 27 settembre i frati propongono una sbiciclettata dalla parrocchia fino ad Alberese (partenza alle 14.30).

Venerdì 2 ottobre spazio alla musica classica. Alle 21.15, in chiesa, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, offrirà una serata dedicata a Beethoven con Evgeny Konnov al piano.

Il 3 ottobre si entrerà nel clima vero e proprio della festa. Alle 17.30 recita dei Primi Vespri solenni, cui seguirà la Messa. La sera alle 21 tutte le componenti della famiglia francescana presenti in Diocesi ricorderanno il beato transito di san Francesco. Secondo una consuetudine che va avanti ormai da diversi anni, questo momento viene celebrato, ad anni alterni, in una delle due parrocchie francescane; quest’anno sarà nella chiesa di Santa Lucia.

Infine domenica 4 ottobre, festa di san Francesco patrono d’Italia, il vescovo Rodolfo presiederà la Messa solenne alle 18.30 nella chiesa intitolata al Poverello d’Assisi, alla presenza delle autorità civili e militari (Messe anche alle 7.30 e 11.30). La sera alle 21 replica dello spettacolo “Racconti al tempo di Francesco”.