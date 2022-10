Festa nazionale del PleinAir: un weekend dedicato ai camperisti in paese

Sabato 8 e domenica 9 ottobre Santa Fiora accoglie con rinnovato piacere i camperisti della XIV edizione della Festa nazionale del PleinAir, l’evento dedicato al turismo all’aria aperta, promosso dall’omonima rivista e dall’associazione dei Paesi Bandiere arancioni del Touring Club Italiano.

“Anche quest’anno garantiremo una calorosa accoglienza ai nostri ospiti con un programma ricco, che ci consente di valorizzare i punti di forza del territorio. – afferma il vicesindaco e assessore al turismo, Azzurra Radicchi – Da diverse edizioni Santa Fiora è tra i Comuni aderenti alla Festa nazionale del PleinAir e stiamo raccogliendo i frutti di questa partecipazione: grazie al passaparola, sono sempre più numerosi i camperisti che scelgono di trascorrere qualche giorno a Santa Fiora su suggerimento di amici che ci sono già stati negli anni precedenti e che sono rimasti soddisfatti dell’accoglienza ricevuta.“

L’arrivo dei primi equipaggi presso l’area camper attrezzata, in via Martiri della Niccioleta, è previsto per venerdì 7 ottobre. Sabato 8 ottobre, in piazza Garibaldi, a partire dalle 9, sarà allestita una piccola esposizione dei prodotti di artigianato locale.

Dalle 10,30, in collaborazione con l’associazione Minatori per il Museo, i camperisti potranno prendere parte alla visita guidata al Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata e, per tutto il pomeriggio, un minatore resterà a disposizione del gruppo di partecipanti per raccontare la storia dei minatori e per rispondere a domande e curiosità. Seguirà, a partire dalle 15, la visita guidata al Palazzo dei Conti Sforza Cesarini, a cura di Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla cultura.

Nella stessa giornata, alle 17, nella sala del Popolo sarà presentato il volume, promosso dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, “Mario Pratesi, l’opera inedita. Romanzi e racconti“.

A partire dalle 18.30, ultimo appuntamento della giornata dedicato ai giochi della tradizione.

Domenica 9 ottobre, a partire dalle 10, per gli ospiti del PleiAir è stata organizzata la visita guidata del centro storico alla scoperta dei tesori degli Sforza. E ad ogni tappa una sorpresa in musica grazie alla collaborazione della Filarmonica “G. Pozzi”. La mattina sarà aperto anche il mercatino e dalle 12 aperitivo a base di prodotti tipici locali e consegna del Kit Gadget Santa Fiora.