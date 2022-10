Fantasmi, zombie e zucche: Halloween arriva nelle strade del quartiere

Fantasmi, zombie e zucche: Halloween è a Senzuno. E i protagonisti sono le bambine e i bambini della scuola primaria “Rodari” e delle scuole dell’infanzia di Campi Alti e via Marche (Istituto comprensivo Follonica 1), che nei giorni scorsi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno invaso le strade del quartiere travestiti da zucche arancioni, da paurosi zombie o da simpatici fantasmini.

Accolti con gioia dai commercianti e dai senzunesi, i piccoli hanno ballato e hanno cantato dando vita all’ormai tradizionale flashmob di Halloween preparato, ogni anno, dalle tre scuole del Comprensivo Follonica 1 in collaborazione con il rione carnevale Senzuno.

“Ringraziamo i negozianti del quartiere e, in particolare – dichiarano le insegnanti –, Luciana Balestri e Sabrina Montomoli che coordinano le attività artistiche e musicali del rione e che ogni anno ci sostengono in questa e in altre iniziative”.

Dopo il flash mob, la festa è proseguita nel cortile della scuola “Rodari”, dove i piccoli hanno partecipato a giochi, a laboratori tema Halloween e si sono cimentati nell’intaglio delle tradizionali zucche