Torna la festa di Santa Barbara: appuntamento alle ex miniere, il programma delle iniziative

Dopo anni dalla chiusura delle miniere, torna la festa di Santa Barbara, organizzata dal comitato “Lido Santini“ di Massa Marittima.

La giornata sarà dedicata alla divulgazione della storia mineraria locale e al ritrovo dei minatori. La mattina è in programma una visita alle ex miniere di Campiano, Niccioleta e Fenice Capanne, con spiegazioni dei minatori; seguirà un pranzo al ristorante Da Sbrana, con menù di 12 portate basate su ricette tradizionali e prodotti locali, e successivamente una proiezione di documentari storici, in parte inediti, sulle miniere delle Colline Metallifere.

E’ possibile partecipare a tutta la giornata o anche solo al pranzo o alla visita della mattina. L’evento è gratuito, ad accezione del pranzo, che ha un costo di 25 euro e per cui è richiesto il green pass. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 339.4175518 o scrivere alla mail comitatolidosantini@pec.it.