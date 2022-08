Festa di San Rocco: ordinanza del sindaco, stop alla vendita di bevande in vetro per asporto

In occasione delle celebrazioni per la festa patronale della frazione di Marina di Grosseto, previste per oggi, 16 agosto, il sindaco di Grosseto, con propria ordinanza, ha emesso il seguente divieto: dalle ore 21 del 16 agosto alle ore 2 del 17 agosto, nel centro abitato di Marina di Grosseto, è fatto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, negli esercizi pubblici e commerciali e in ogni altra analoga struttura di vendita e somministrazione (quali circoli privati, spacci interni, mense, strutture ricettive, esercizi artigianali, ecc.), anche in forma ambulante o con forme automatiche di distribuzione.

In caso di inosservanza a quanto previsto dall’ordinanza, sarà erogata la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.