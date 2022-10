Massa Marittima: i Carabinieri alle celebrazioni per il patrono San Cerbone

Oggi, lunedì 10 ottobre, si sono svolte, a Massa Marittima, le celebrazioni per il santo Patrono della città, San Cerbone.

Una cerimonia molto sentita da tutta la popolazione, accorsa numerosa in Cattedrale, dove il Cardinale Angelo Comastri ha officiato la Santa Messa. Alla celebrazione, svoltasi alla presenza del Vescovo Carlo Ciattini, hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui molti militari dell’Arma. I Carabinieri, presenti istituzionalmente nella cittadina con un importante presidio, una Tenenza, anche questa volta hanno assicurato un servizio a tutela dell’ordine pubblico e del regolare svolgimento dei festeggiamenti, ma anche un numeroso servizio di rappresentanza che ha contribuito a rendere importante il momento. Sono stati infatti impiegati, per la speciale esigenza, Carabinieri in grande Uniforme speciale nonché a cavallo.

La cattedrale di Massa Marittima, splendida cornice alla cerimonia, conserva ancora le reliquie del santo che, si ricorda, nacque nell’anno 493 d. C. sulle coste dell’Africa settentrionale ed arrivò in Toscana per sfuggire alle invasioni dei Vandali nel Mediterraneo. Successivamente divenne vescovo di Populonia e nel 573 fu nuovamente costretto a fuggire a causa delle devastazioni poste in essere dai longobardi a Piombino. Raggiunse così l’Isola d’Elba, dove morì.