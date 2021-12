Musica e accensione dell’albero: festa di Natale per la Croce Rossa

“Un momento importante per Magliano, mercoledì 8 dicembre, alle 17.30“.

A dichiararlo sono la delegata della Croce Rossa, Mirella Pastorelli, ed i volontari, che hanno allestito nel giardinetto attiguo alla sede della Cri l’albero di Natale e il presepe.

L’albero sarà acceso alla presenza del presidente del comitato della Croce Rossa di Grosseto, Hubert Corsi, e del suo staff, “per augurare un sereno Natale alla comunità, con la speranza di uscire in tempi brevi da questo tunnel del quale non vediamo la fine”.

“Il tutto si svolgerà con le dolci note natalizie in sottofondo per trasmettere il messaggio che la Croce Rossa non è solo ambulanza e vicinanza al prossimo in momenti difficili della vita, ma è anche solidarietà, sussidiarietà ed inclusione attraverso persone che sanno mettere in campo interventi esemplari dando risposte immediate – termina la nota -. Il tutto si concluderà con la degustazione di una prelibatezza che addolcirà la serata”.