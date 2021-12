Consegna dei regali, brindisi e tombola: festa di Natale per gli ospiti della comunità familiare

Dopo quasi due anni, si è ripristinata la consueta giornata degli auguri natalizi in presenza alla comunità familiare di Vetulonia, la struttura gestita dalla cooperativa Arcobaleno per conto di Coeso Società della Salute e Comune di Castiglione della Pescaia.

Martedì 21 dicembre, infatti, l’assessore al sociale del Comune di Castiglione della Pescaia Sandra Mucciarini e i referenti del Coeso Società della Salute, oltre al personale della cooperativa Arcobaleno, hanno effettuato un brindisi con i sette residenti della struttura. È stata l’occasione, inoltre, per consegnare a questi ultimi i regali donati dalla collettività e dall’associazionismo del territorio.

“È stata una bella emozione tornare a scambiarsi gli auguri, pur nel rispetto delle norme anti Covid -– ha detto il Coeso Socie della Salute –. Ringraziamo quindi l’amministrazione comunale per aver partecipato all’evento. Ci teniamo, inoltre, a rivolgere un sentito grazie anche all’associazione Nasdaq 2018, che ha donato ai nostri residenti una televisione per la sala relax, al centro sociale anziani di Castiglione della Pescaia e al Lions club per i buoni da utilizzare in farmacia e per il bellissimo albero di Natale e siamo grati alla famiglia Guidoni per i cesti natalizi“.

La giornata si è conclusa con una tradizionale tombola di Natale, alla quale hanno partecipato i residenti e gli operatori della struttura.