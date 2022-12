Babbo Natale arriva a Barbanella: il ricavato dell’iniziativa devoluto in beneficenza

Domenica 18 dicembre, come ogni anno, il comitato festeggiamenti di Barbanella organizza la Festa di Babbo Natale, in via De Amicis, dalle 10.30 alle 12. Il ricavato dell’iniziativa sarà dato in beneficenza.

Il tradizionale evento del Comitato festeggiamenti di Barbanella anche quest’anno darà la possibilità ai bambini di incontrare Babbo Natale. Sarà una giornata indimenticabile che farà vivere a grandi e piccini la magia delle feste, un’occasione imperdibile per ritrovarsi e festeggiare tutti insieme.